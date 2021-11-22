Дети по 100 тысяч рублей: в Москве возбуждено уголовное дело о продаже ребенка матерью

В Москве возбуждено очередное уголовное дело о продаже 26-летней матерью новорождённого ребенка. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, переговоры о сделке велись через Интернет.

По версии ведомства, подозреваемая из корыстных побуждений разместила в Интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. В ходе переписки с предполагаемыми родителями женщина указала требование о передаче ей 100 тысяч рублей.

Подозреваемая прилетела в Москву, где 22 ноября в одном из отелей на территории Нижегородского района после получения денег передала ребенка покупательнице и написала расписку. «Преступная деятельность женщины была пресечена благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска, сделка по продаже ребёнка проходила в рамках оперативных мероприятий», – говорится в сообщении СКР.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, он помещен в специализированное медицинское учреждение.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Решается вопрос о предъявлении фигурантке обвинения и избрании ей меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Москва, Светлана Антонова

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