«Очень неоднозначно»: принятие властями законов о QR-кодах в России способно вызвать негатив в обществе

В России нет согласованной и взвешенной политики, в том числе, в информационном поле относительно коронавируса и ограничений, которые связаны с угрозой распространения инфекции. Как считает президент Ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов, принятие законопроектов о введении в России обязательных QR-кодов может вызвать негативную реакцию в обществе. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Законопроект задевает очень неоднозначную территорию восприятия жителями нашей страны. Восприятие диаметрально противоположное. Есть люди, которые считают, что QR-код – это спасение, в том числе, их жизни. А есть люди, которые считают, что QR-код – это посягательство на, в том числе, их жизнь. В этих условиях говорить об однозначности восприятия этого законопроекта и его принятия очень сложно», – пояснил Куртов.

Глава РАПК считает, что инициаторам законопроекта о QR-кодах не хватает аргументов – «нужно набрать достаточно внятной информации, которая будет более убедительна». «Придется очень много объяснять, почему принимается, почему такая инициатива – не просто говорить о необходимости, а здесь нужна очень взвешенная, такая мощная, аргументированная позиция, которая дойдет не только до депутатского корпуса как объяснительная причина, но и до граждан страны. Потому что если закон будет принят сейчас в том виде, в котором он предлагается без дополнительных разъяснений, то он, конечно, вызовет много обсуждений, и далеко не позитивного плана», – уточнил эксперт.

«Людей надо успокоить. К сожалению, такая разбросанность информации по ковиду, приводит к тому, что у людей нет внятно сложенной в голове картины, как бороться, что важно, что не очень важно. Вот эту картину надо дополнить, сделать ее согласованной со всех сторон, взвешенной, и тогда она будет естественно воспринята», – подчеркнул Куртов.

Политолог считает, что при отсутствии достаточной обоснованности для введения обязательности QR-кодов президент РФ Владимир Путин как «ответственный за все в этой стране» все-таки «может вмешаться в самый последний момент». «Но думаю, что он этого не будет делать, потому что он надеется и обоснованно на разумность правительства, и на разумность депутатского корпуса. Мне кажется, что здесь Путин сделал все, что необходимо», – заключил глава РАПК.

Ранее сообщалось, что 12 ноября правительство экстренно внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении магазинов, ресторанов, а также для поездок во всех видах транспорта. Рассмотрение документов в парламенте планируется в середине декабря.

Напомним, на сайте РИА «Новый День» продолжается голосование о необходимости введения QR-кодов. Принять участие в опросе можно здесь >>>

Москва, Мария Соколова

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