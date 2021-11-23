«Мечта чиновников сбылась»: в Госдуме назвали беспределом введение обязательных QR-кодов в регионах

Введение обязательности QR-кодов в некоторых российских регионах является беспределом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, такими мерами чиновники пытаются отгородиться от обычных граждан.

В частности, Миронов обратил внимание, что продолжается «беспредел глав регионов субъектов РФ по высадке людей на мороз из общественного транспорта». Такие инциденты произошли в Татарстане. При этом политик напомнил о скандальном высказывании одного из губернаторов. «Может он шутил, но юмор-то такой тяжелый. Дословно он сказал следующее: «главное на земле не люди, а вирусы и все должны подстраиваться под них». Ну знаете, так и слышится переделывание этой фразы, что главное не люди, а чиновники и всем нужно подстраиваться под них», – считает он.

«Когда в одном из субъектов РФ теперь запрещен вход без QR-кода либо без документа вакцинации в официальные заведения – в ту же мэрию, или там, где сидит губернатор, я вижу, что мечта чиновников сбылась. Теперь есть возможность отгородиться на законном основании от народа – понимаете. Все бы хорошо, но народ тут лезет и лезет со своими проблемами какими-то, то жилья ему мало, то пенсий мало. А теперь все – вход запрещен, сидеть всем спокойно, чиновники спать будут спокойно на своих местах, если только коррупционеры, которые хотят дать им взятку не побеспокоят. Но это уже другая тема», – заключил Миронов.

В Татарстане с 22 ноября ввели QR-коды в общественном транспорте. Сегодня аналогичная мера введена в Камчатском крае.

Ранее, 16 ноября в Свердловской области во время выступления перед депутатами регионального Заксобрания губернатор Евгений Куйвашев заявил следующее: «Надо понять, что на Земле главные – не люди, а главные – вирусы. И нам нужно подстраиваться под их жизнь. И вся история нашей планеты говорит о том, что без науки, без вакцины, без включения дополнительных ресурсов человечеству сложно выживать».

Напомним, 12 ноября правительство РФ экстренно внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении магазинов, ресторанов, а также для поездок во всех видах транспорта. Рассмотрение документов в парламенте планируется в середине декабря.

Москва, Мария Соколова

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