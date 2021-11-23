В Госдуме заметили высокое социальное напряжение в связи с планами введения QR-кодов

В России заметно выросло социальное напряжение, которое спровоцировано планами правительства РФ повсеместно ввести QR-коды под предлогом борьбы с распространением коронавируса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. На выступление политика обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин, поручив профильным комитетам сформировать графики по обсуждению законопроектов с участием представителей кабинета министров.

Останина отметила, что некоторое время назад на Совете Госдумы обсуждался вопрос о проведении общественных слушаний по этим резонансным законопроектам, которые сейчас направлены в регионы. «Социальное напряжение велико, и вы, наверное, как председатель Думы, и мы тоже получаем очень много писем из регионов. Особенно тревожит вопрос, связанный с призывом вакцинировать детей. У меня полторы тысячи писем на эту тему. Вместо обсуждения – вульгарные ток-шоу на телеканалах, где главные виновники вот этой ситуации, – это коммунисты и врачи. Даже некоторые депутаты сподобились уже присоединиться к призыву лишать врачей дипломов», – подчеркнула она.

«Нужно все-таки профессиональное обсуждение. К сожалению, научное сообщество себе этого позволить не может. Но на площадке Государственной Думы давайте это сделаем до 14 декабря», – предложила Останина.

Комментируя выступление депутата, спикер Госдумы обратил внимание, что законопроекты по QR-кодам направлены для сбора отзывов в регионы, в Совет Федерации, Общественную палату, а также экспертам. «Давайте мы попросим комитеты, которые у нас определены как профильные (комитет по вопросам безопасности, комитет по охране здоровья, по вопросам транспорта), внести графики и предложения по обсуждению законопроектов», – отметил Володин.

«И дальше уже строить работу, чтобы она велась не в рамках ток-шоу, а в комитетах. Чтобы мы могли искать ответы на вопросы – и более того, информировать граждан о своей позиции. Вырабатывая ее как раз через эту дискуссию с представителями правительства», – пояснил спикер Госдумы.

Предполагается, что правительственные законопроекты по QR-кодам начнут рассматривать в Госдуме 25 ноября. Свои предложения комитеты должны будут представить до конца недели.

Ранее сообщалось, что 12 ноября правительство РФ экстренно внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении магазинов, ресторанов, а также для поездок во всех видах транспорта. Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Кроме того, до 1 февраля при отсутствии QR-кода можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля это будет разрешено только гражданам с медотводом.

Москва, Мария Соколова

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