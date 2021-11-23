В Москве арестован подросток по обвинению в покушении на сбыт психотропных препаратов, крупной краже и насилии в отношении полицейского

В Москве взят под стражу 17-летний подросток, обвиняемый в покушении на сбыт психотропных веществ, краже и применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, обвиняемый, преследуя цель личного обогащения от незаконного сбыта наркотических средств, приобрел 21 сверток психотропного вещества, которые незаконно хранил в ранее тайно похищенном им автомобиле. В дальнейшем днем 19 ноября молодой человек, находясь в припаркованном автомобиле по улице Байкальская в городе Москве, увидев приближающегося к нему сотрудника ППСП ОМВД России по району Гольяново г. Москвы, опасаясь быть задержанным, начал движение и совершил наезд на представителя власти.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ), п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

С фигурантом проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в СКР.

Москва, Светлана Антонова

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