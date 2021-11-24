Поступило более 120 тысяч обращений: спикер Госдумы прокомментировал планы введения QR-кодов

В Госдуму поступило более 120 тысяч официальных обращений, связанных с планами введения обязательных QR-кодов, ограничивающих передвижение для непривитых россиян в условиях пандемии коронавируса. Как отметил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, еще большее количество комментариев звучит в социальных сетях. «Все они внимательно изучаются», – заверил он.

«По этим вопросам нам предстоит диалог с правительством – инициатором законопроектов о QR-кодах. Мы понимаем ответственность, поэтому считаем необходимым, чтобы еще до первого чтения три профильных комитета – по безопасности, охране здоровья и транспорту – провели обсуждения законопроектов. Такие встречи с представителями правительства пройдут и во всех фракциях», – уточнил Володин в комментарии в телеграм-канале.

«Нам важно выработать те решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан. Об этом говорил наш президент Владимир Путин», – пояснил спикер Госдумы.

«Каким будет решение – покажут итоги обсуждения и позиция депутатов, которую они займут по этому вопросу. Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может», – отметил Володин, напомнив, законопроекты также направлены в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации, которые должны дать свое заключение до 14 декабря.

Согласно планам правительства РФ, которое 12 ноября в экстренном порядке внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах, новая ограничительная система будет действовать повсеместно с февраля 2022 года. Обязательное наличие QR-кодов потребуется при посещении магазинов, ресторанов, а также для поездок во всех видах транспорта. Предполагается, что эти нормы пока будут действовать до 1 июня 2022 года.

В настоящее время на сайте РИА «Новый День» продолжается голосование о QR-кодах. Против этой инициативы к настоящему моменту высказались более 1,1 млн человек. Принять участие в опросе можно здесь >>>

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»