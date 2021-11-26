QR-сегрегация: Россию превращают в страну контролеров и охранников

Россия после введения обязательных QR-кодов превратится в страну контролеров, охраняющих государство от собственных граждан. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, негативная реакция общества на новую систему ограничений и поручение главы государства о недопустимости «принудиловки» вряд ли повлияет на итоговое решение – QR-коды к концу года наверняка станут законом.

«Введение QR-кодов – это способ давления на население с целью всеобщей вакцинации и достижения коллективного иммунитета. Это не столько инструмент решения проблем эпидемиологической безопасности, сколько попытка подтолкнуть граждан прививаться. Поэтому в зависимости от того, насколько успешно идет прививочная кампания, может меняться подход и к законопроекту о QR-кодах. То есть, либо жесткий вариант, либо вариант смягченный. Население прививаться не спешит и, несмотря не непопулярность QR-кодирования, несмотря на сопротивление, я думаю, законопроект превратится в закон не позднее конца декабря», – сказал Калачев.

Эксперт обратил внимание, что рассмотрение законопроектов по QR-кодам несколько раз откладывали, что «уже говорит о характере настроения в обществе, и о том, что власть рефлексирует». «Власть безусловно проводит исследования, смотрит на настроения и хотела бы, с одной стороны, обеспечить проведение законопроекта и превращения QR-кодов в обязательный элемент нашей повседневной жизни. С другой стороны, власть все-таки хочет это сделать с минимальными рисками и угрозами», – отметил он.

«QR-коды не являются самоцелью, главное – коллективный иммунитет, главное – это снижение заболеваемости, главное – это снижение смертности. Мы видим перегибы на местах, мы видим те издержки, которые есть в регионах. Например, случай в Казани, нападение на контролеров. Да, собственно говоря, сколько уже конфликтов, переходящих в драки, сколько уже акций протеста. Даже в Елизово на Камчатке, несмотря на то, что там запрещено собираться больше ста человек, свыше ста человек вышли на митинг против QR-кодирования», – пояснил Калачев.

При этом политолог отметил, что сейчас власть решает проблемы борьбы с пандемией методами принуждения, хотя глава государства говорил о другом. «Президент неоднократно говорил о недопущении обязаловки. А сейчас мы видим и кампанейщину, и обязаловку, и сегрегацию», – констатировал он.

В этой ситуации, как считает эксперт, возможны злоупотребления со стороны власти. «Я только что был в Стамбуле, да, там без кода не купишь проездной, но никто не проверяет его в транспорте. То есть, карту ты без него не купишь, но из трамвая тебя никто не высадит. Не ходят там контролеры, не проверяют. То же самое касается кафе, ресторанов и так далее и тому подобное. То есть, хотелось бы, чтобы обошлось без злоупотреблений. У нас, как известно, борются часто не с причинами болезни. Вместо того, чтобы создавать систему положительной мотивации, фактически общество раскололи. Причем, раскололи, как мне кажется, в значительной степени искусственно, потому что у нас сейчас анти-прививочников уравняли с теми, кто задает вполне естественные вопросы по поводу обязаловки и сегрегации. Это вызывает обратную реакцию. Изначально кампания по вакцинации, с точки зрения информационного сопровождения, хромала, а теперь приходится ломать через колено. Люди естественным образом сопротивляются, и все это может не самым лучшим образом отразиться на рейтингах власти», – подчеркнул Калачев.

В связи с этим эксперт привел массу примеров перегибов в действиях власти. «Могут ли граждане, привитые Спутником-V за границей, иностранные граждане, чувствовать себя сейчас комфортно на территории России? Нет. QR-коды они получить не могут, ибо их нет на сайте Госуслуг. То же самое касается иностранных дипломатов. Могут ли QR-коды получить те, кто латентно переболел, бессимптомно, у кого высокий уровень антител? Эта тема пока только рассматривается. [Михаил] Мишустин (глава правительства РФ) обещал ее рассмотреть. Например, российский гражданин, находясь где-нибудь в Сербии привился Pfizer. Может он здесь получить QR-код? Нет, не может. И так далее и тому подобное. Кто-то скажет, что это мелкие детали и никакого отношения вообще к QR-кампании и вакцинации, но дело кроется в деталях», – подчеркнул Калачев.

«Вот мне кажется, не хватает гибкости подходов и сглаживания острых углов, снятия конфликтов. Вот эти рейды в духе андроповских времен, когда по кинотеатрам ходили и отлавливали людей, которые почему-то не находятся на работе… Такие же рейды по отлавливанию тех, у кого нет QR-кодов, мне кажутся категорически неправильными и даже вредными. Изменение правил на ходу, без предупреждения – то же не кажутся мне правильными. У меня есть QR-код. То есть, мне, казалось бы, нечего беспокоиться. Но у меня есть еще и «Айфон», а у кого-то нет смартфона, к примеру. Кто-то лишен того доступа к благам цивилизации, которые есть, например, у москвичей. Кто-то даже не знает, как на сайте Госуслуг зарегистрироваться. То есть, создание максимального удобства для граждан с точки зрения и сдачи анализов, и прививок, и получения этих QR-кодов, и использования QR-кодов, вот что хотелось бы видеть», – пояснил он.

При этом Калачев отметил, что, видимо, без QR-кодов не обойтись –«мы идем на полшага позади европейских стран», но нужно учитывать специфику России, и не превращать ее «в страну контролеров и охранников». «Вот сегодня читаю новости. В Перми в пять раз увеличилось количество контролеров на транспорте, как раз из-за обязательности QR-кодов. Ну правда, ну неужели мы хотим превратиться в страну контролеров и охранников? То есть, на каждом углу поставлен человек, который будет эти QR-коды проверять. Наверное, есть какие-то варианты того, как, с одной стороны, реагировать на меняющуюся эпидемиологическую ситуацию, а, с другой стороны, не слишком ущемлять права и свободы граждан. Вот я сторонник золотой середины», – сказал политолог.

Как считает Калачев, президент РФ Владимир Путин «всегда готов вмешаться, когда это вмешательство уже неизбежно» – вопрос в том, в какую сторону склонится общественное мнение, и насколько «можно обойтись без крайности». «Все как-бы на коленке придумывается, с листа, знаете, на ходу. Ощущение того, что есть какое-то ситуативное реагирование, а изначально не было стратегии. То есть, как-то хаотично, спонтанно и знаете, таким методом проб и ошибок – здесь поддавили, посмотрели, – люди сопротивляются, давайте сдадим назад, потом попробуем еще раз. Продуманности, стройности концепции хотелось бы. Потому что, даже если брать заявления официальных лиц, они часто друг другу противоречат, опровергают друг друга», – констатировал он.

«Правда – лучшее оружие политика. Если без QR-кодов никак – давайте тогда обсудим, где они нужны, где они не нужны, вообще – как все это делать так, чтобы не создавать, помните, эти очереди в московское метро, когда начали всех проверять, или очереди в Шереметьево – были опять же. Чтобы не создавать людям дополнительных неудобств, не создавать ситуации, когда ребенка высаживают на мороз из автобуса, потому что у ребенка маска порвана, или кого-то выгоняют на мороз из автобуса, потому что у него QR-кода нет с собой – он, допустим, забыл распечатку, а телефон у него кнопочный. И так далее», – заключил Калачев.

Напомним, на сайте РИА «Новый День» проходит голосование на тему QR-кодов. Почти 1,3 млн участников опроса (более 90%) высказались против введения этой системы контроля. Свое мнение можно высказать здесь >>>

Москва, Мария Соколова

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