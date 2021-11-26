QR-дискриминация: в России создают условия для серьезного социального напряжения

Введение обязательности QR-кодов может привести к дискриминации и серьезной социальной напряженности. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал лидер движения «Гражданская солидарность», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. По его оценке, большинством голосов депутатов Госдумы от «Единой России» закон о QR-кодах наверняка будет принят без открытого диалога с обществом.

«Ситуация тяжелая в стране – это понятно. Но мне кажется, что, перед тем как вводить вот эти QR-коды, необходимо провести экспертное заключение, необходимы ли они, зачем необходимы, не является ли это каким-то дискриминационным моментом и так далее. Надо быть последовательными во всех отношениях и открыть четкий и честный диалог с обществом, перед тем как пытаться общество переломить такими вот методами. Но так как «Единая Россия» имеет конституционное большинство (в Госдуме РФ), то у меня складывается впечатление, что, скорее всего, даже когда фракция КПРФ и «Справедливая Россия» будут против этих QR-кодов, они будут приняты», – пояснил он.

Федоров считает, объявленное партией власти общенародное обсуждение правительственных законопроектов по QR-кодам оборачивается издевательством. «Я думаю, что это (обсуждение) будет носить чисто формальный характер. Если бюджет у нас, так скажем, когда обсуждали – представители «Единой России», [Андрей] Макаров (глава бюджетного комитета Госдумы, депутат от «ЕР») и прочие издевались над оппозицией, вопросы задавали, ерничали, то здесь я тоже думаю, они будут, как бы сказать, плевать на альтернативную точку зрения», – считает он.

По мнению Федорова, введение обязательности QR-кодов «может вызвать довольно-таки серьезную социальную напряженность в обществе» и привести к последствиям, которые «не укрепят социальный мир». «Как это, например, было в той же самой Казани, когда мы видели, что фактически там, введя QR-код. Было очень серьезное социальное напряжение вплоть до физических каких-то вещей», – отметил он, добавив, что подобные законопроекты должны учитывать негативные последствия и иметь консенсус в обществе.

В то же время, как подчеркнул Федоров, законопроекты о QR-кодах не только не проработаны, но носят дискриминационный характер. «Он (законопроект) не просто не проработан, боюсь, он может использоваться не только в профилактических медицинских целях, но и как, например, (закон) по распознаванию лиц – нам подавали это как некий закон, который должен ловить преступников, потом выяснилось, что этот закон использовался для борьбы с политической оппозицией в нашей стране... Я думаю, что может быть дискриминация», – заключил он.

Ранее сообщалось, что 12 ноября правительство РФ экстренно внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении магазинов, ресторанов, а также для поездок во всех видах транспорта. Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Кроме того, до 1 февраля при отсутствии QR-кода можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля это будет разрешено только гражданам с медотводом. Рассмотрение законопроектов в Госдуме запланировано на 16 декабря.

Москва, Мария Соколова

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