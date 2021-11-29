Скандал в Мосгордуме: КПРФ и «Единая Россия» обменялись жесткими обвинениями

Сегодня на заседании комиссии Мосгордумы по законодательству и регламенту разгорелся громкий скандал, в ходе которого представители КПРФ и «Единой России» обменялись жесткими обвинениями в адрес друг друга. Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель комиссии Александр Семенников вспомнил «кровавое» советское прошлое, а представители оппозиции назвали его «троллем» высокого уровня, который пытается уйти от обсуждения неудобных вопросов.

В ходе обсуждения вопроса о закредитованности россиян парламентарий от КПРФ Павел Тарасов предложил вернуться к теме о статусе депутата, обвинив представителей «ЕР» в жульничестве на выборах, которое вылилось в кризис для россиян. «Мне кажется очень странным, когда нам рассказывают о равенстве финансовых условий разных партий те, кто мало того, что захватил политическое господство, причем захватил путем жульничества на выборах, а не путем честной политической борьбы, украв результаты выборов просто за счет дистанционного электронного голосования, за счет шулерства. А насчет того, кто у нас в каких рядах состоит, ну наверно нужно сначала задать себе вопрос, какую партию у нас в народе называют партией жуликов и воров, и почему. И после этого подумать, а надо ли, как выражался сам Александр Григорьевич (Семенников), переходить на обсуждение личностей и собеседников вместо того, чтобы обсуждать содержательные вопросы», – заявил парламентарий.

«Сейчас стоят важные вопросы. Конечно, выгодней перевести это в склоку. Вместо того, чтобы обсуждать до какой нищеты довела страну партия «Единая Россия», они сейчас хотят обсуждать, какие плохие собеседники. Конечно, выгодно и удобно. Давайте мы все-таки вернемся к тем проблемам, которые действительно волнуют большинство и россиян, и москвичей, и наших с вами избирателей», – подчеркнул Тарасов.

В ответ Семенников вспомнил КПСС и советское прошлое. «Я всегда очень либерально смотрю на порядок рассмотрения вопросов. Если нас возвращают в повестку предыдущего, давайте ее обсуждать. Какую партию у нас называют партией «коммуняк», партией «краснозадых», какую партию называют разрушителем Великой Российской империи, какую партию называют партией душителей свобод, какая партия привела к тому, что миллионы наших соотечественников погибли в лагерях?» – заявил глава комиссии Тарасову.

«Вы как-то очень интересно, коллега выступаете: все что хорошего было в истории нашей великой страны – вы приписываете одной партии, а все, что плохое, в том числе представители этой партии делали, – это вы ни при чем. Вы правопреемники той партии, которая устраивала террор в стране, или нет? В ваших рядах, рядах вашей партии есть люди, нарушающие закон РФ здесь и сейчас, в отношении который ведутся громкие резонансные расследования? Я просто не понимаю, какое отношение это имеет к тем вопросам, которые ставит коллега Ступин. Вы хотите вернуться в обсуждение прошлого вопроса. Тогда давайте, коллеги, вернемся», – сказал Семенников.

Комментируя это выступление, Тарасов обвинил главу комиссии в лукавстве. «Александр Григорьевич, а зачем лукавить? Я вам говорил о том, что не надо заниматься паясничанием и обливанием собеседников грязью. А вы этим продолжаете заниматься. И то, какие у вас пропагандистские штампы по телевидению распространяет партия жуликов и воров, – это к вам вопрос, а не к нам. Это вы эти грязные штампы распространяете. И снова пытаетесь убежать от ответственности за свое ведение комиссии. Вот вы же как руководитель комиссии должны вести комиссию нейтрально. Сами – при малейшем чихе делали замечания собеседникам и сами же этим занялись. Вам ровно про это говорили. Зачем вы переводите эту тему?» – спросил Тарасов у Семенникова.

«Вы хотите поговорить? Ну давайте вспомним, когда ваш лозунг партии реальных дел в народе, не нами, в народе был переделан в партию реальных уголовных дел. И, извините, до партии «Единая Россия», если уж вы говорите про количество людей, которые попали под следствие, – все остальные политические партии, вместе взятые, никогда не догонят по количеству тех людей, которые попали под уголовное преследование. А если вы посмотрите, какие статьи там, то это коррупция, коррупция. И это даже те составы, которые видим мы, не считая тех дел, которые закрыты по-тихому, когда не доведены до ответственности. Вы хотите про это поговорить? Я с удовольствием готов подискутировать. Но, мне кажется, количество тех людей, за которых вам должно быть стыдно, достаточно большое, чтобы не поднимать этот вопрос», – пояснил Тарасов.

На это председательствующий вновь обратился к истории. «Относительно количества коррупционеров в партии КПСС – 20 млн человек, которые довели страну до распада, алкоголика Ельцина – коммуниста, Горбачева, нынешнего руководства КПРФ, развивающего семейственность и родственность в управлении партии», – заявил Семенников.

В словесную перепалку также включился депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов. «Александр Григорьевич, вы конечно же «тролль» 99-го уровня, если не сотого. Но в данном случае, ошибочка у вас вышла. Я отсылаю вас к 6 ноября 91-го года – указ президента РСФСР о деятельности КПСС и КП РСФСР. Пункт первый – прекратить на территории РСФСР деятельность КПСС и КП РСФСР, их организационные структуры распустить. То есть КПРФ не является в юридическом смысле наследницей КПСС», – констатировал он.

При этом парламентарий предложил коллегам все-таки вернуться к обсуждению вопроса о закредитованности россиян. «Вопрос (о закредитованности граждан и помощи отдельным категориям) – важный. Там наверно есть какие-то вещи, с которыми можно поспорить, но в целом, по-моему, несомненно наличие большой проблемы перекредитованности граждан РФ, их, зачастую, неспособности отдать долг. При этом я бы не относил вину исключительно на граждан РФ, которые брали кредит. Я бы счел, что государство и правящая партия «Единая Россия» несут прямую ответственность за происходящее. Нынешнее наше экономическое бедственное положение – ну это прямой результат их активности, их правления», – заключил Тимонов.

Москва, Мария Соколова

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