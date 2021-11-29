«Депутату с зарплатой полмиллиона рублей сложно понять…» В Мосгордуме подготовлен проект амнистии по кредитным долгам россиян

Московская городская дума рассмотрит на пленарном заседании вопрос об амнистии банковских долгов россиян и обращение в Госдуму с соответствующей законодательной инициативой. Такое решение приняла сегодня комиссия по законодательству и регламенту с отрицательным заключением правительства и правового управления столицы. Автор документа депутат от КПРФ Евгений Ступин согласился отдать инициативу партии власти, лишь бы решение было принято.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения депутат от «Единой России» Валерий Головченко выразил сомнение, что россияне берут кредиты на еду. «Если человек брал их, допустим, на еду, хотя я с трудом себе это представляю, в то же время есть много случаев, когда люди берут кредит, допустим, на телефон», – пояснил он.

«Учитывая, что на следующее заседание его не выносят, я предлагаю пообсуждать, проконсультироваться… Пригласить банковское сообщество, экономистов. Очень далеко идущие последствия могут быть у этого законопроекта», – отметил Головченко.

В свою очередь Ступин поддержал идею обсудить вопрос с Банком России, так как без него вопрос реального механизма такой амнистии не решить. Он также выразил понимание с позицией Головченко по кредитам на еду. «Депутат, который получает 500-600 тысяч рублей в месяц, – ему сложно себе представить, что нянечки и медсестры в больницах, условно, Архангельской области, да не условно, я говорю как есть, получают 8-10 тысяч, с которых надо коммуналку заплатить еще. Естественно, им не хватает денег на еду, и они вынуждены брать кредиты. Ну это сложно понять депутату, который полмиллиона рублей в месяц получает. Поэтому я в этом смысле понимаю Валерия Владимировича. Он говорит, что непонятно, на что будут потрачены эти деньги. Мы не даем сейчас живые деньги, мы гасим кредиты, которые уже были взяты. Возможно, кто-то из тех, кто брал кредиты, действительно повел себя не совсем грамотно финансово, да мы не идеальны в этом смысле, но у нас предусмотрено несколько ограничений в законопроекте… доходы составляют не более двух прожиточных минимумов на человека. Соответственно, на семью из четырех человек это порядка 140 тысяч рублей в месяц», – отметил он.

При этом Ступил заявил, что считает заключение правового управления непрофессиональным. «Что касается отсутствия заключения правительства РФ… Я направлял в правительство РФ письмо – дать свое заключение. Оно дает свои заключения только на постановление Мосгордумы о внесении законопроекта в Госдуму. Поэтому я прощу государственно-правовое управление лучше готовиться, когда вы оцениваете законопроекты депутатов, и обращать внимание не на выдуманные вами нарушения юридико-технического характера, а на суть законопроекта. А здесь еще свой непрофессионализм, к сожалению, демонстрируете», – подчеркнул парламентарий.

«Даже если вы (депутаты от «Единой России») этот законопроект отклоните, внесете его от себя, с удовольствием проголосую «за», если мы таким образом сможем облегчить жизнь наших самых бедных граждан», – подытожил автор законопроекта.

Депутат от КПРФ Елена Янчук со своей стороны обратила внимание на рекордный рост задолженности россиян в 23 трлн рублей, и слова президента РФ Владимира Путина. «Борьба с бедностью – это вообще главное, чем должны заниматься на всех уровнях. Это главный враг нашей страны», – процитировала парламентарий главу государства.

«Я предлагаю все же поддержать этот законопроект, поддержать его на заседании Мосгордумы для того, чтобы уже в Госдуме мы получили содержательное обсуждение. Вполне вероятно, что из нашего законопроекта родятся другие инициативы. Мы знаем, что иногда там партия власти берет, заимствует какие-то позитивные инициативы у оппозиции… Хочется надеяться, что это по крайней мере станет неким предлогом для того, чтобы в конечном итоге на федеральном уровне были приняты правильные решения, которые хоть как-то помогут нашим гражданам. И давайте, раз уж профессионально не удалось оценить здесь законопроект, пошли по какой-то формальной, очень странной юридико-технической стороне, которая не соответствует возможным недостаткам закона. Тогда давайте передадим это на уровень федеральных коллег, может быть у них это получится лучше», – заключила Янчук.

По итогам обсуждения комиссия рекомендовала рассмотреть законопроект на пленарном заседании Мосгордумы с отрицательным заключением правительства и правового управления столицы.

Москва, Мария Соколова

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