«Это просто позор!» Мосгордума планирует отказать работающим пенсионерам в индексации пенсий

Комиссия Московской городской думы по законодательству и регламенту рекомендовала отклонить на пленарном заседании столичного парламента законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», автор законопроекта депутат от КПРФ Евгений Ступин заявил, что такое решение является позором.

«Из-за системных ошибок по управлению социально-экономическим обеспечением людей, в экономике в целом, в политической сфере, которая монополизирована одной силой и, соответственно, у нас отсутствует фактически какая-то дискуссия и возможность оппозиции реально влиять на принимаемые законопроекты. И все это в итоге приводит к тому, что средняя пенсия в России сейчас около 15 тысяч рублей по старости. Смотрим какие пенсии в других странах мира. Берем первую десятку. Люксембург – если на рубли, это 301 тысяча, Кувейт – 270 тысяч, берем Арабские Эмираты, такая же нефтяная страна, как Россия, – 249 тысяч рублей. Саудовская Аравия – 225 тысяч, Швейцария – 174 тысячи, Швеция – 167, Финляндия – 160, Япония – 153, Норвегия – 142 и Исландия -139 тысяч рублей в месяц», – констатировал он.

«У нас, к сожалению, при 15 тысячах рублей пенсионеры вынуждены подрабатывать, чтобы купить себе лекарства, чтобы выжить, купить себе самое необходимое, самые дешевые обычно продукты питания. И вот именно им – тем, кто вынужден искать себе дополнительный заработок просто на пропитание, государство с 16-го года просто не индексирует пенсии. Почему? Ведь очевидно, что это самые бедные люди, которые идут работать гардеробщиками, продавцами, уборщицами – то есть, на те профессии, которые не требуют особой квалификации, потому что понятно, что в силу возраста на квалифицированные должности, к сожалению, не берут», – подчеркнул Ступин.

Парламентарий также напомнил, про внесенные в Конституцию РФ поправки, обязывающее проводить ежегодную индексацию пенсий. «Мы все знаем, для чего были эти поправки в Конституцию – для укрепления власти президента, для обнуления его сроков – ну вот чтобы заставить людей проголосовать, им говорили о том, что теперь пенсия будет индексироваться. А что в итоге? В итоге, к сожалению, она как не индексировалась работающим пенсионерам, так и не индексируется», – пояснил он.

«Жаль конечно, что у нас и чиновники, и государственно-правовое управление ищут возможности лишь исключительно для того, чтобы найти основания для отклонения законопроекта, который смог бы поддержать наиболее бедных наших жителей, наших пенсионеров, которые трудились всю жизнь на наше благо, на нашу страну, а теперь отказываемся им даже пенсии индексировать. Это просто позор, что сейчас происходит!» – подчеркнул Ступин.

Депутат от КПРФ Елена Янчук, в свою очередь, обратила на поручения президента РФ Владимира Путина. «Этот законопроект – это то, что должно было быть уже принято и в бюджетных корректировках федерального бюджета, который недавно был принят Госдумой. Соответствующие инициативы вносили и фракция КПРФ, и другие фракции. И насколько я знаю, уже некоторое время существовало поручение опять же Владимира Путина – приходится постоянно на него ссылаться – но, тем не менее, факт – о проработке вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам. Поэтому я вообще не могу понять оснований для отклонения подобной инициативы. Этих основании просто нет. И все, что мы в дискуссии услышали, это такой ответ – денег нет, но вы держитесь. Но деньги есть, а держаться люди уже не могут», – пояснила она.

Депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов со своей стороны назвал ущербной позицию по отказу от индексации пенсий работающим пенсионерам. «К сожалению, в последнее время представители государства все чаще занимают позицию – «А государство гражданам ничего не должно. А вы что хотите? Пусть вас дети содержат». Мы слышали это уже буквально в таком исполнении. Это совершенно ущербная позиция, которая может привести к совершенно непоправимым последствиям. У нас достаточно много пожилых людей. Государство обязано о них заботиться. А неисполнение своего обязательства государством перед гражданами о поддержании жизни этих граждан на приемлемом уровне означает одно – государство отказывается от своей конституционной социальной роли», – заявил он.

«Я считаю, что это совершенно недопустимо. Проект коллеги Ступина бьет в точку. Да, там есть некоторые, возможно, технические недочеты. Давайте одобрим это в целом, направим в правительство просьбу представить нам цифры относительно того, что повлечет за собой предлагаемые изменения, а после этого во втором чтении доработанный проект примем. Нельзя снимать с государства его социальную функцию – оно для этого и существует. Если у государства не будет социальной функции, а нафиг оно нам вообще надо-то. Извините», – заключил Тимонов.

В итоге комиссия рекомендовала рассмотреть законопроект на пленарном заседании Мосгордумы с отрицательным заключением правительства и правового управления столицы.

Москва, Мария Соколова

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