«Люди видят, что над ними хотят совершить какое-то насилие»: QR-коды и утаивание ковид-данных ведет к росту социального напряжения

Введение в России обязательных для граждан QR-кодов не поможет бороться с пандемией коронавируса, но уже провоцирует рост социального напряжения. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал известный адвокат Дмитрий Аграновский, который сам переболел Covid и побывал в «красной зоне». По его оценке, власть сама создает проблемы, утаивая реальную информацию о пандемии и отказываясь от диалога с обществом.

«Бессмысленное наступление на права граждан – вот так бы я оценил (законопроекты по QR-кодам). Это вызовет большие проблемы и большое напряжение в обществе. Только так. Пользы от него (закона) не будет, выполнять его будет очень сложно, потому что большая часть граждан против него. Причем складывается такое впечатление, что эту часть граждан хоть в концлагерь сажай – она все равно не будет вакцинироваться. А не будет она вакцинироваться, потому что вокруг прививок нет честного диалога», – считает он.

Как отметил Аграновский, все знают, что от вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca умирают люди, – «именно от прививки, а у нас такие факты отрицаются». «У нас таких фактов достаточно, они есть, и все об этом знают, но у нас официально отрицаются. Думаю, это одна из причин, почему люди боятся вакцинироваться. Они видят, что реальность и пропаганда очень расходятся. Когда речь идет о выборах, все же понимают, что выборы у нас, мягко говоря, несправедливые и не соответствуют действительности, но люди относятся к этому спокойно, потому что выборы ни на что не влияют практически. А здесь это непосредственно влияет на жизнь и здоровье. Люди видят, что пропаганда и реальная жизнь сильно расходятся, а поскольку честного диалога, честной информации нет, то все это заполняется слухами, фейками, в том числе, откровенной работой иностранных спецслужб», – констатировал он, добавив, что сокрытие реальной информации может быть одной из причин, почему российскую вакцину не регистрирует Всемирная организация здравоохранения.

«Вот такая «давиловка» – метод репрессий – ни к чему хорошему не приведет. Эти все коды, давление – это создает в обществе нездоровую атмосферу: люди видят, что над ними хотят совершить какое-то насилие. Причем, еще раз скажу, поскольку честного диалога нет, а есть просто сокрытие информации, то, как всегда, в такой атмосфере раздуваются ужасные подробности. Я не думаю, что наша прививка хуже иностранной. Скорее всего, они примерно одинаковые, они сделаны по примерно одинаковым технологиям. Поэтому, я думаю, и смертность от нашей прививки примерно так же коррелируется, соотносится с другими современными препаратами – с той же AstraZeneca, Moderna или Pfizer. Но поскольку правды никто не сообщает, наоборот – у нас самые честные суды, самые честные выборы, самые безопасные прививки. У нас, как сказал недавно Патриарх, самая свободная страна… Ну вот будут люди в такой ситуации доверять властям, или нет? Конечно же нет», – пояснил юрист.

Аграновский также обратил внимание, что срочность введения QR-кодов даже в отсутствие закона показывает, что социальное напряжение будет только нарастать при полной оторванности властей от реальной жизни. «Как они будут пытаться ввести это в Москве или в Санкт-Петербурге? Это очень сложно. Я представляю себе картину московского метро, например, в которое пытаются пускать по QR-кодам. Люди, которые этим занимаются, – они же не ездят на метро, они очень далеки от жизни. Они как фильме «Кавказская пленница» – видят жизнь из окна своего персонального автомобиля. Они не представляют, что такое метро в час пик, например. Ну и вообще, они очень много чего не представляют. Они не представляют, какие реально цены в магазинах, какие реально зарплаты у людей, и вообще, какая реально обстановка, как реально люди умирают, в том числе и от прививок. Они просто считают, что примут какой-то закон и этот закон будет исполняться», – подчеркнул он.

«Я совсем не мракобес и не из семьи мракобесов, и вакцинация важна, и что такое коронавирус – я знаю по собственному опыту. Вот как [Денис] Проценко (главврач больницы в Коммунарке) в «красную зону» предлагает [привести] – кого они определили врагами. Я сам лежал в «красной зоне», я сам чуть не умер – я знаю, что это такое. Но надо все-таки более гибкие методы подбирать, и с народом разговаривать надо не только методом кнута, но и методом пряника. Вот помните [Сергей] Собянин (мэр Москвы) вроде обещал по 10 тысяч за прививку… я не знаю, он делает это или нет, – никто не в курсе. А это должно идти непрерывно на всех каналах телевидения. И это должно быть не только в Москве, а во всех городах, чтобы у людей был стимул. И чтобы люди знали, что, да, от прививки можно умереть. Действительно, и умирают от прививки, но от живого злого вируса вероятность умереть выше, и от него умирают чаще. Люди-то у нас сознательные и разумные, но когда вот так вот начинают давить... Я считаю, это совершенно неправильно. Это вызовет социальное напряжение. Просто пока на сегодняшний день эти QR-коды применяются точечно, они не затронули пока широкие массы населения», – отметил Аграновский.

«Надо властям вести диалог с гражданами, а иначе этот диалог граждане будут вести с властями принудительно. Этот вопрос с прививками для народа очень больной, и гораздо более больной, даже чем пенсионная реформа. Сейчас это все наткнется на естественные границы и, в том числе, и авторитет власти будет подрывать, потому что они не смогут принудить абсолютное большинство населения играть по их правилам, и будут вынуждены сдать назад», – полагает адвокат.

По его мнению, сейчас сложно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации, но абсолютно ясно, что введение обязательных QR-кодов не поможет бороться с пандемией коронавируса. «В зависимости от степени «дуроломства», у нас оно иногда бывает большое… Не знаю. Если не будут реально пускать в метро без QR-кодов или что-то такое… вот, например, вчера совершенно ужасный случай в Татарстане. Там посетитель какого-то бара накинулся с ножом на охранника, который не пускал его без QR-кода. Такого, конечно, быть не должно. Это ужасно, это вообще совершенно не метод. Но это вызывает вот такое напряжение. И самое главное – это ну ровным счетом никак не помогает бороться с эпидемией. Египет закройте… Сейчас же говорят открытым текстом, что вот этот штамм «Омикрон» приходит к нам, в частности, из Египта. Так закройте Египет, как это делают другие страны, не превращайте страну в помойку», – подчеркнул Аграновский.

«У нас сейчас фактически, – я просто знаю, что говорю – я сын санитарного врача -разрушена санитарная служба. У нас фактически разрушено здравоохранение. Вот энергию всех этих людей, которые нам сейчас вводят QR-коды, вот такое совершают насилие над народом, их бы энергию да в мирных целях – действительно направить на борьбу с эпидемией. Почему-то наши власти сейчас привыкли, я это вижу четко в последние фактически 30 лет, как у нас закончился Советский союз, в разговоре с народом они применяют только метод принуждения, только, никаких других», – заключил Аграновский.

Ранее сообщалось, что 12 ноября правительство РФ экстренно внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении магазинов, ресторанов, а также для поездок во всех видах транспорта. Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Кроме того, до 1 февраля при отсутствии QR-кода можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля это будет разрешено только гражданам с медотводом. Рассмотрение законопроектов в Госдуме запланировано на 16 декабря.

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»