«Настроения очень напряженные»: в Совете Федерации оценили последствия введения QR-кодов в регионах РФ

После введения обязательных QR-кодов в регионах России в предпринимательской среде наблюдаются очень напряженные настроения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сенатор Павел Тараканов на пленарном заседании Совета Федерации. По его словам, бизнес считает нынешнюю ситуацию аналогичной прошлогоднему локдауну.

«На текущий момент QR-коды введены в 74 регионах. Представители бизнес-сообщества отмечают, что обороты компаний, затронутых ограничениями в сферах торговли, общественного питания, развлечений, снизились не менее чем на 50%, а в первые дни обороты падали на 90%. А это, 15-20 оборота этой сферы – это зарплаты. Настроения в среде очень напряженные», – подчеркнул Тараканов.

Сенатор сообщил, что на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам бизнес предложил ряд дополнительных мер поддержки и смягчения режима ограничений «с целью недопущения массовых банкротств субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства) и роста безработицы». По его словам, среди прочего предлагается приравнять введение QR-кодов к карантину.

При этом Тараканов обратил внимание, что одной из мер поддержки предприниматели считают равноценность ПЦР-теста и QR-кода, что уже имеет положительный опыт. «В случае введения QR-кодов для посещения и соблюдения условий вакцинации не менее 80% сотрудников снять любые иные ограничения, влияющие на количество посетителей по заполнению залов и режиму работы, признать наличие отрицательного ПЦР-теста достаточным для посещения предприятий, аналогичным QR-кодам и вакцинации. Например, ПЦТ приравнен к QR-коду в Ульяновской области и жалоб на большое падение оборота там нет», – отметил он.

«По информации предпринимательского сообщества далеко не все регионы идут навстречу также охотно, как год назад, хотя ситуация с точки зрения бизнеса сейчас ничем не лучше», – констатировал он.

Комментируя это выступление, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила внимательно рассмотреть предложения в комитете по экономической политике, где завтра пройдут парламентские слушания о развитии предпринимательства.

Москва, Мария Соколова

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