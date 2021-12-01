«Будут большие проблемы…» Спикер Совета Федерации заявила о рисках новогодних каникул за рубежом

Новогодние каникулы за рубежом для россиян могут обернуться большими проблемами в связи с появлением новых штаммов коронавируса. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, обратив внимание, что все больше стран вводят новые ограничения и, возможно, будет прервано авиасообщение.

По ее словам, нужно очень внимательно подойти к принятию решения, где провести новогодние каникулы. «Есть в этом случае риски для граждан, прогнозировать ситуацию даже на месяц сложно: мы видим, что уже ряд стран закрыли въезд на свою территорию, ввели ряд новых ограничений… Можно уехать (за границу на новогодние каникулы) – но будут большие проблемы с возвратом, потому что опять могут стать актуальной темы выездных рейсов плюс возникнуть тема изоляции», – цитирует слова Матвиенко «Прайм».

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что новый штамм коронавируса не позволяет прогнозировать ситуацию и планировать свой отпуск даже на месяц вперед.

Москва, Светлана Антонова

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