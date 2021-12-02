«Катастрофических последствий не избежать»: российская элита использует Covid-19 и QR-коды в междоусобной войне за власть

Введение QR-кодов в России, как и сам Covid-19, стали инструментом борьбы за власть элитных группировок. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, дальнейшее развитие страны будет зависеть от того, кто выйдет победителем в этой междоусобной войне в условиях коллапса экономики и общественно-политического кризиса.

«То, что регионы вводят QR-коды, – это понятно. Губернаторы пытаются скорей спихнуть с себя ответственность, потому что ситуация с ковидом приобретает угрожающий характер для экономики. У нас в общем-то никто не понимает, как с этой штукой бороться, и жмет соответствующее международное лобби эту тему. С другой стороны, экономика в коллапс впадает, и люди пытаются найти какой-то стабильный выход, как функционировать и жить в новых условиях. Но мое мнение – мы уже в ковид заигрались, и точка невозврата пройдена. То есть, нам катастрофических социальных последствий не избежать. А сам QR-код – это очень громкий предлог для организации политической деятельности, которая в принципе объединяет многих недовольных и необходимостью получать вот этот QR-код, и тратить на это время и усилия, и терпеть неудобства за его отсутствием», – подчеркнул эксперт.

Неживой обратил внимание, что прошедшие в сентябре выборы в Госдуму показали, что элиты не в состоянии договориться, и это негативным образом отражается на экономике и социально-политической ситуации в стране. «Я внутри видел эти выборы, и могу сказать четко – то, что было на выборах – это была самая настоящая борьба элит, которая чуть-чуть не выплеснулась в открытое противостояние. Мы это увидели по тому, как «умное голосование» и электронное голосование воевали между собой. А реально воевали между собой большие элитные группы. Сейчас у них начинается административная война между собой, обвинения в коррупции, в том числе господина Рашкина можно сюда как жертву включить, но по факту элитарные группы пытаются зачистить оппонентов в поле, на которое они опираются, чтобы обеспечить себе более лучшие условия для дальнейшего продолжения борьбы», – пояснил Неживой, обратив внимание, что часть элит сделала ставку на расшатывание стабильности.

Политолог также отметил, что сейчас сложилась такая ситуация, когда экономика России уже не может существовать «в старой глобальной парадигме» – к тому же «локдауны это все добили». «Если мы берем Россию 2000-х и дальше, то правительство Медведева, экономический блок, строили довесок глобальной экономики из страны, у которого был определенный функционал – ну что греха таить – сырьевой придаток. Все остальное, считалось, что мы можем по телефону заказать из другой страны – мы ж в глобальном мире живем. У нас была сфера обслуги и рента за полезные ископаемые, которые мы вывозили туда», – уточнил он.

«Сейчас это все рухнуло, потому что мир не смог жить в той ситуации, когда очень маленькое количество людей задействовано в процессе общественного производства, а все остальные, получается, – нахлебники. Но они все должны тратить деньги, покупать товары, чтобы жило это общество. В итоге мы получили мировую экономику финансовых пузырей, которая сейчас в коллапсе находится и рушится», – констатировал Неживой.

По его наблюдениям, сейчас в мире пытаются создать несколько проектов, глобальных и региональных, вокруг которых «выстроились российские элиты – прибиться же надо куда-то». «В этой парадигме мы прошли точку невозврата в том смысле, что элиты наши помириться не могут. Если у нас старые общественно-экономические, политические отношения умерли в стране – это не значит, что мы вымрем. Это значит, что должно родиться что-то новое, новые правила, в которых мы будем жить. Сейчас вопрос решается, в каких правилах мы будем жить. Соответственно, в этой парадигме определяется – кто будет виноват, в том, что народ бедствует, и соответственно, кто будет спасителем. Вот за это сейчас идет война», – сказал эксперт.

При этом Неживой отметил, что истерика вокруг QR-кодов и ковида является отражением борьбы элиты. «Это как некий механизм, рычаг. Одни дестабилизируют, другие, наоборот, пытаются удержать стабильность. Мы видим, что это процесс системный достаточно, с одной стороны. А, с другой стороны, мы видим регионы, которые пытаются как-то вырулить из того экономического коллапса, в который они вваливаются. Рецептов других нет – вот они и цепляются за эти QR-коды, потому что у нас периодически останавливаются целые отрасли экономики. Сфера услуг, вы сами видите, пара локдаунов – кафе закрываются, много что закрывается, малый и средний бизнес вымирает, даже где он был – до конца. И мы получаем большое-большое количество недовольных людей, которые живут впроголодь и экономику, которая не в состоянии обеспечить ни доходом, ни работой население. И в этой ситуации, кто будет виноват в конце, а кто будет спасителем, соответственно, мы получим новое продолжение развития нашего государства», – заключил эксперт.

Москва, Мария Соколова

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