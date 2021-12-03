«Суета и непоследовательность»: ситуация с QR-кодами может обернуться устойчивым снижением доверия к власти

Суета и непоследовательность действий власти вокруг введения обязательных QR-кодов россиян может привести к долгосрочному и устойчивому снижению уровня поддержки власти со стороны населения. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политтехнолог Валентин Бианки. По его оценке, принятие соответствующих законов намеренно отложили, чтобы посмотреть на реакцию общества после введения новой ограничительной системы в регионах.

«Думаю, что федерального решения не принято: как у нас любят в последнее время скидывать всю ответственность на регионы, и в общем смотрят – как пойдет. Это базовая сейчас ситуация, хотя срок подходит, и мне кажется, что выше вероятность, что это будет введено, может не сразу, а поэтапно», – отметил эксперт.

Бианки обратил внимание, что непоследовательность действий властей в отношении QR-кодов будет иметь негативные последствия. «В случае не проработанности есть реальные риски того, к чему это приведет. Хотя лучше, если это будет сделано хотя бы последовательно, потому что сейчас людей раздражает еще и непоследовательность – вводят, отменяют… И в общем это не подлежит рациональному объяснению. Вот такая суета и непоследовательность власти подрывает доверие даже у тех, кто вполне лоялен», – подчеркнул политтехнолог.

По его оценке, случае непроработанной реализации системы QR-кодов это может быть сравнимо по последствиям с монетизацией льгот – уровень поддержки власти получит, может быть, не супербыстрое, но уверенное и долгое базовое снижение, а также рост раздражения той части населения, кто и так не поддерживал. «Грубо говоря, рейтинги, возможно, упадут не так сильно, но поддержка станет менее активной, а негатив более активным, более эмоционально заряжен», – пояснил Бианки.

Политтехнолог также отметил, что механизм введения QR-кодов власть использует, в том числе, для дополнительного контроля. «Смысл в том, что кроме – желание государства, причем любого, еще и контролировать… Это очень удобный механизм допконтроля, но при этом еще стимуляция к вакцинации», – сказал он.

Ранее сообщалось, что 12 ноября правительство РФ экстренно внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении магазинов, ресторанов, а также для поездок во всех видах транспорта. Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Кроме того, до 1 февраля при отсутствии QR-кода можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля это будет разрешено только гражданам с медотводом. Рассмотрение законопроектов в Госдуме запланировано на 16 декабря.

На сайте РИА «Новый День» продолжается опрос на тему введения в России QR-кодов. Согласно предварительным итогам голосования, в котором приняли участие почти 1,5 млн респондентов, более 90% выступает против новой системы. Высказать свое мнение можно здесь >>>

Москва, Мария Соколова

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