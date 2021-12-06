Эксперт: Определить необходимость введения обязательных QR-кодов должны специалисты

Необходимость введения в России обязательных для граждан QR-кодов для снижения распространения коронавируса должны определить врачи и специалисты, которые разбираются в проблеме, но это не тема для всенародного обсуждения. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов. По его оценке, такая система ограничений является одним из способов борьбы с распространением Covid-19, и не нарушает права граждан.

«Эту меру оцениваю, как положительную меру. Я считаю, что это один из способов ограничить распространение вируса, и в целом я стратегически к этой мере отношусь положительно», – сказал он.

Политтехнолог обратил внимание, что регионы, вводя QR-коды без наличия федерального закона, следуют поручению главы государства Владимира Путина. «Президент России еще год назад заявил, что меры по борьбе с коронавирусом должны приниматься в первую очередь с учетом и на уровне регионов – не будет такой очень жесткой централизованной политики, что всем регионам будут что-то диктовать, так как в каждом регионе специфическая ситуация и относительно уровня заболевших, и относительно, в конце концов, культурных отличий регионов. В этом смысле регионы имеют право эти решения принимать», – пояснил Минтусов.

При этом эксперт отметил, что всенародное обсуждение перспектив QR-кодов является глупостью – такие темы должны обсуждать специалисты. «Всенародное обсуждение, на мой взгляд, – это глупость. Какое всенародное обсуждение… ну можно устроить всенародное обсуждение, есть ли жизнь на Марсе и после всенародного обсуждения прийти к выводу, что жизнь есть, а меньшинство считает, что жизни нет, или наоборот, и что?», – отметил он.

«Всенародное обсуждение народ или избиратель, или люди, что в моем случае одно и то же, они должны обсуждать темы, в которых они компетентны, в которых они разбираются. Например, Конституция. Там ряд вопросов, которые затрагивают их реальный интерес, имеется ввиду реальные интересы всех граждан. А QR-код, обсуждение этих мер… ну это просто смешно. Это все равно что обсуждать нужно ли делать детям прививку в детстве от кори. Ну вот давайте опросим родителей, и родители скажут. А что скажут родители? Ничего не скажут. Надо допрашивать специалистов-врачей. Специалисты здесь должны принимать решение, это их прерогатива. Поэтому я считаю, что никакого всенародного обсуждения не надо организовывать», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, Минтусов не усматривает в QR-кодах массового ущемления прав граждан. «Есть группа граждан небольшая, но она есть, которым противопоказана вакцинация по медицинским причинам. Эту группу, конечно, я не имею ввиду. Эта группа не должна поражаться в правах, потому что по медицинским причинам они не могут делать вакцинацию. Я говорю здесь о простых, что называется, гражданах. Есть правило, что ты, например, приходишь в культурно-развлекательное заведение, и должен прийти с QR-кодом. Если ты не хочешь вакцинироваться, у тебя такая принципиальная позиция, ну значит ты в это учреждение просто не приходишь. Совсем тебе необязательно смотреть кино в кинотеатре. Ты можешь принципиально не вакцинированным посмотреть его по Интернету или по телевидению», – считает он.

«Если ты не вакцинирован, совсем тебе необязательно приходить в кафе или ресторан, чтобы наполнить себя пищей. Покупай пищу в магазине и ешь спокойно дома. Никаких я здесь не вижу проблем с нарушением прав человека, личности и так далее. Поэтому я поддерживаю QR-код-философию, и сам лично стараюсь ее придерживаться», – заключил Минтусов.

Москва, Мария Соколова

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