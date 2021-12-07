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Протесты против QR-кодов

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Вторник, 7 декабря 2021, 13:31 мск

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Фракция КПРФ в Госдуме настаивает на проверке QR-кодов на соответствие Конституции РФ

Фракция КПРФ в Госдуме настаивает на проверке законопроектов о введении в России обязательных QR-кодов на соответствие Конституции страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат нижней палаты российского парламента Николай Коломейцев. По его словам, эти документы направлены «на сегрегацию граждан в нарушение Нюрнбергского кодекса, который запрещает присвоение числа человеку и вообще разделение по различным социальным, политическим и другим признакам».

«И мы знаем, что послезавтра будет заседание совета по правам человека при президенте, и из-за этого дана негласная команда – всем правительственным чиновникам прекратить вообще упоминание о QR-кодах. Вероятно, там будут рассматриваться жесткая реакция общества на эти законы и участие в каких-либо мероприятиях, посвященных обсуждению этих законов, что мы тоже считаем неприемлемым», – подчеркнул Коломейцев.

«У президента и так достаточно полномочий. Президент сегодня по новой Конституции имеет право любой закон даже до стадии его подписания направить в Конституционный суд. По нашему мнению, и мнению экспертного сообщества, законы о так называемых QR-кодах нарушают минимум 6 статей Конституции. Поэтому мы будем наставать на необходимости этих проверок», – заключил депутат.

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»

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