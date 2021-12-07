Москвич открыл стрельбу в МФЦ: есть жертвы

Сегодня в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы произошло ЧП: мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия, в результате чего, по предварительным данным, двое человек погибли и еще трое получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что мужчина неадекватно отреагировал на просьбу надеть защитную маску, после чего достал оружие и начал стрелять.

Как уточняет «Интерфакс», ЧП произошло в МФЦ «Рязанский». Открывший стрельбу был задержан силовиками. По данным источника, это москвич 45 лет.

Москва, Светлана Антонова

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