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Вторник, 7 декабря 2021, 17:14 мск

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Москвич открыл стрельбу в МФЦ: есть жертвы

Сегодня в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы произошло ЧП: мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия, в результате чего, по предварительным данным, двое человек погибли и еще трое получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что мужчина неадекватно отреагировал на просьбу надеть защитную маску, после чего достал оружие и начал стрелять.

Как уточняет «Интерфакс», ЧП произошло в МФЦ «Рязанский». Открывший стрельбу был задержан силовиками. По данным источника, это москвич 45 лет.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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