ЧП в Москве: при стрельбе в МФЦ ранена 10-летняя девочка

Стали известны новые подробности шокирующего ЧП в московском многофункциональном центре, где мужчина открыл стрельбу после просьбы надеть защитную маску. Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, во время инцидента была ранена 10-летняя девочка.

«Сегодня в здание многофункционального центра на 1-й Новокузьминской улице вошел мужчина и открыл стрельбу по находившимся в нем гражданам, после чего попытался скрыться. В результате 2 человека были убиты, 3 ранены, в том числе 10-летняя девочка», – отметила Волк.

По ее словам, находившийся на месте события сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России по г. Москве сумел догнать и обезвредить нападавшего, которым оказался 45-летний житель г. Москвы.

«Задержанный доставляется в отдел полиции», – отметила официальный предстаивтель МВД России.

Москва, Светлана Антонова

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