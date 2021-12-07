СМИ: На месте стрельбы в МФЦ обнаружена подозрительная сумка с торчащими проводами

На месте стрельбы в московском многофункциональном центре, в результате которой двое человек погибли и трое получили ранения, обнаружена подозрительная сумка с торчащими из нее проводами, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Правоохранительные органы не исключают, что в сумке может быть взрывное устройство.

Источник агентства также уточнил, что задержанный 45-летний москвич Сергей Глазов стрелял из незарегистрированного пистолета «Глок».

Следственный комитет сообщил о возбуждении по факту ЧП уголовного дела по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Москва, Светлана Антонова

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