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Вторник, 7 декабря 2021, 18:03 мск

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Путин открыл движение на участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Сегодня президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска пассажирского движения на новом участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

«Знаю, что в общей сложности с сегодняшнего дня будут работать 22 станции Большой кольцевой линии. Это почти 44 километра пути и 90 километров однопутных тоннелей. Гигантская по своим масштабам работа», – отметил Путин в разговоре с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Как уточнила пресс-служба Кремля, движение открыто на участке от станции «Мневники» до станции «Каховской», который проходит по территории Западного, Юго-Западного и Южного административных округов Москвы и кроме новых станций включает в себя часть реконструируемой Каховской линии.

Большая кольцевая линия – самый масштабный проект столичного метростроения. По завершении строительства протяженность БКЛ составит 70 километров. Пересадочный контур будет включать в себя 31 станцию и соединит существующие и перспективные ветки подземки.

Предполагается, что ввод БКЛ значительно расширит выбор маршрутов, благодаря чему повысятся удобство и комфортность передвижения.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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