Стрелка из московского МФЦ проверят психиатры

Сегодня Следственный комитет планирует предъявить обвинение 45-летнему мужчине, который накануне устроил стрельбу в московском многофункциональном центре, где двое человек погибли и еще трое, в том числе 10 летняя девочка, получили ранения. Об этом говорится в сообщении столичного главка ведомства.

В СКР уточнили, что по факту случившегося уголовное дело возбуждено по п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Ранее сообщалось, что 7 декабря мужчина зашёл в МФЦ на юго-востоке Москвы, и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по находящимся в помещении людям. От полученных повреждений два человека погибли на месте. Другие пострадавшие, среди которых 10-летний ребёнок, госпитализированы в столичные больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Оперативная съемка Следственного комитета

Следователями проведены обыски по месту жительства подозреваемого, анализируются полученные материалы, характеризующие его личность. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках предварительного следствия опрошены свидетели и очевидцы произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая.

Москва, Светлана Антонова

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