«Страшная сила против власти»: в России зреет «женский бунт» в связи с QR-правилами и детской вакцинацией

Ситуация с QR-кодами и вакцинацией от коронавируса детей может усилить протестную активность женщин. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее данным, в Тюмени женский бунт помог отменить дистанционное обучение в школах.

«В той же Тюмени уже четыре тысячи женщин начали бороться против дистанта, и там же власть отменила дистант год назад, все детки в школах учатся очно», – уточнила парламентарий.

При этом Останина как председатель всероссийского женского союза «Надежда России» поделилась отзывами участников конференции из 29 регионов. «Знаете, что сказали женщины: они выходят на пикеты, и вначале полиция и за пикеты тоже получила команду женщин задерживать. Но видно неловко себя почувствовали полицейские – в Тюмени женщины вышли со следующим – «женщина с плакатом еще не женщина с автоматом», – сообщила депутат.

«Женщина – вообще страшная сила в этой части, для власти страшная сила. Мне очень не хочется, чтобы наши женщины сегодня вообще стали тем передовым отрядом, который идет впереди всей остальной части населения, которое уже утратило способность не только наступать, но и обороняться тоже. Сдали все», – заключила Останина.

Москва, Мария Соколова

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