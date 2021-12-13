«Это им как кость в горле»: в подмосковном Чехове полтора года ТИК отказывается вернуть партии «Яблоко» депутатский мандат

В подмосковном Чехове продолжается эпопея с передачей мандата представителю партии «Яблоко» в местном Совете депутатов. Даже после соответствующего решения городского суда председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Ольга Щукина не отменяет своего решения о передаче депутатских полномочий экс-главе района Александру Слободину. При этом и возглавляемый ею ТИК, и избирательная комиссия Московской области (ИКМО), и городской прокурор Чехова подали кассационные жалобы на решение суда о бездействии Щукиной в решении этого вопроса.

Как сообщал «Новый День», скандал разгорелся в марте прошлого года, когда по состоянию здоровья полномочия депутата сложил с себя Николай Дижур. Региональный совет «Яблока» принял решение передать его мандат Михаилу Бурдину, хотя вторым в избирательном списке значился не состоящий в партии Слободин. И именно последнему Щукина передала мандат, исключив Бурдина из списка на основании ксерокопии письма о членстве кандидата в Партии пенсионеров.

Как пояснил Дижур, отсюда начинаются нарушения главы ТИКа. «Она исключает Бурдина из списка кандидатов, а вакантный мандат следующим решением передает Слободину, а следующим решением регистрирует его как депутата. Мгновенно все это происходит. Нарушения начались с того, что она приняла письмо у ненадлежащего субъекта, он ей представился, что он руководитель местного отделения Партии пенсионеров. Впоследствии Партия пенсионеров подтвердила, что отделения такового нет в чеховском районе и также письмом было подтверждено, что Бурдин не является членом Партии пенсионеров», – уточнил он.

Экс-депутат обратил внимание, что 22 ноября Чеховский городской суд признал незаконным бездействие ТИК, выразившееся в не передаче вакантного мандата Бурдину, обязал передать ему мандат и отменить решение ТИК о регистрации депутатом Слободина. «Щукина, во-первых, неукоснительно должна была выполнить решение бюро партии «Яблоко» о передаче мандата, а уже дальше все, что ее не устраивало, она могла в судебном порядке оспаривать. Оспаривать передачу мандата, оспаривать порядок проведения бюро, оспаривать очередность – все что угодно в судебном порядке. Вместо этого, она присвоила себе не приписанные по закону вопросы следствия, письма стала писать в Партию пенсионеров, и при этом приняла вот эти решения – об исключении Бурдина из списка «Яблока» и передаче мандата Слободину», – подчеркнул Дижур.

По его словам, еще одним бездействием Щукиной суд указывает невыполнение решения ИКМО о пересмотре этих трех решений, «по сути – их отмене». «Щукина восстанавливает Бурдина в списке, отменяет решение о передаче мандата Слободину, а регистрацию его кандидатом оставляет, тем самым не исполнив решение вышестоящей комиссии, а оно обязательно для исполнения. Это второе ее бездействие, зафиксированное судом», – отметил он.

«Далее Бурдин обжалует это неисполненное решение ТИК о регистрации Слободина кандидатом в суде, а Слободин обжалует решение ТИКа об отмене его регистрации кандидатом. Юридически было установлено по иску Слободина, что Щукина не имела право передавать мандат, нарушила закон, что мандат был передан Слободину на основе недостоверных сведений – это установлено судом. И также установлено, что ТИК правомочно отменила передачу мандата Слободину. С даты вступления в законную силу этого решения Слободин де юре ходит на заседания непонятно на каких основаниях, правовой основы представлять интересы избирателей в Совете депутатов нет», – констатировал Дижур.

При этом политик подчеркнул, что никто не исполняет вступившее в законную силу решение суда – прокурор, ТИК и ИКМО подали апелляционную жалобу в Московский областной суд на решение Чеховского суда. «Вместо того, чтобы сегодня восстановить права, они начинают хором оспаривать, что не было бездействия. И в суде они выступали, что не согласны… На что им судья прямо указал: вот есть десять пунктов в Уголовном кодексе, которые расшифровывают смысл бездействия. Специально для вас зачитаю, два четко подходят к нам – то есть, обязана была передать, но не передала, ее бездействие в этом и выражается. Судья специально в суде зачитал. Так вот вместо этого, они подают аж три жалобы», – отметил экс-депутат.

По мнению Дижура, «мы видим политическую волю, чтобы не передавать ни при каких условиях мандат его законному пользователю». «Они панически не хотят отдавать мандат, потому что, конечно, когда они хором нарушают закон систематически… Я их возвращал в правовое русло постоянно, сейчас это делает Юрий Буров (депутат от «Яблока»). Конечно, это им как кость в горле. Они просто не хотят передавать и вот такими процессуальными вещами, злоупотребляя правом – очевидно. То есть, берем предмет судебного спора – права нарушены, права нужно восстановить – все. Точка. Ничего иного здесь нет и быть не может», – подытожил он.

Как считает экс-депутат, кассационные жалобы при рассмотрении в областном суде могут это дело вновь пустить по кругу с возвратом на повторное рассмотрение в городском суде, как это было уже один раз. «Областной суд, очевидно строит четкую вертикаль власти. У нас в Московской области вертикаль железнее, чем в РФ, встроен туда и областной суд. Естественно, он найдет основания так же, как в прошлый раз, ни по существу, ни по чем… Даже не заслушали председателя партии, а вы что хотите, то и делайте. Аналогичная ситуация будет и здесь. Они найдут, что Льва Толстого не заслушали, и решение отменят. Естественно, мы подадим в кассацию. То есть, вот это колесо будет крутиться, а ненадлежащий субъект будет ходить на заседание Совета депутатов», – отметил Дижур.

«Выборы следующие, уже осталось 9 месяцев, будут в сентябре 22-го года, если будут, если из вообще не отменят в РФ, потому что вот этот закон Крашенинникова-Клишаса (о публичной власти) как раз говорит о том, что у нас органы местного самоуправления вообще ликвидируют как институт и сделают низшим звеном органов государственной власти. Оно и сейчас де факто так и есть, они это сделают де юре. Что будет, то будет…» – заключил Дижур.

Москва, Мария Соколова

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