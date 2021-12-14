Почти 1,5 млн человек приняли участие в опросе о QR-кодах: более 90 процентов – против

Почти 1,5 млн человек приняли участие на сайте РИА «Новый День» в опросе о повсеместном введении в России обязательных QR-кодов под предлогом борьбы с распространением коронавируса. Согласно итогам голосования, подавляющее число респондентов (1,359 млн, более 90%) считают, что такие ограничения противоречат Конституции РФ и при этом не исправят эпидемиологическую ситуацию.

«Это безобразие и беззаконие!»; «Страна похожа на большую тюрьму! Одни обязанности и никаких прав!»; «Мы люди, а не роботы с кодами» – комментируют планы властей читатели РИА «Новый День».

Некоторые обращают внимание, что QR-коды наверняка окажутся бесполезны, поскольку их обладатели также могут переносить заболевание. При этом высказывается опасение, что с введение QR-кодов коронавирус будет распространяться еще быстрее.

В поддержку введения QR-кодов высказались только около 3% участников опроса.

На фоне такого широкого негативного резонанса накануне было принято решение снять с рассмотрения в Госдуме законопроект о введении QR-кодов на транспорте. В то же время в нижней палате российского парламента продолжается обсуждение второго документа, который предполагает использование QR-кодов в общественных местах, в том числе в магазинах и ресторанах. Согласно первоначальным планам правительства, новая пропускная система должна заработать 1 февраля 2022 года, и будет действовать до 1 июня 2022 года.

Примечательно, что QR-коды под предлогом борьбы с пандемией уже действуют в большинстве регионов РФ. При этом пока официальными лицами почему-то не принимается то обстоятельство, что Москва, где традиционно самая высокая заболеваемость, фактически пережила осеннюю волну коронавируса без QR-кодов.

В Госдуме категорически против QR-кодов выступили три фракции – «Справедливая Россия – За правду», КПРФ и ЛДПР, однако их голосов в нижней палате парламента недостаточно, чтобы не допустить введение такой пропускной системы.

В голосовании на сайте РИА «Новый День», которое проводилось с 14 ноября по 14 декабря 2021 года, приняли участие 1 480 897 респондентов.

Москва, редакция РИА «Новый День»

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