«Ограничивает права и свободы»: законопроект о QR-кодах разделил общество и Госдуму

Спорный законопроект о введении обязательности QR-кодов в общественных местах нарушает права и свободы россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила депутат Госдумы от «Новых людей» Сардана Авксентьева на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента, на котором сегодня будет рассматриваться скандальный документ. Политик заверила, что будет голосовать против этого документа.

«По резонансности этот законопроект – один из самых важных законопроектов, которые будет рассматривать нынешний состав Госдумы. Полагаю, что это сопоставимо по значимости для российского общества с законом о пенсионной реформе, который принимал прошлый созыв Госдумы. Обсуждение его в обществе стало определенным водоразделом, мнения очень серьезно разделились. Я даже знаю случаи, когда члены одной семьи имеют совершенно противоположное мнение по этому вопросу», – пояснила Авксентьева.

Парламентарий обратила внимание, что законопроект «очень серьезно заступает за границы прав и свобод каждого гражданина». «Законопроект спорный, хотя представители здравоохранения нам говорят, что это всего лишь предоставляет возможность регионам разрешать доступ по предоставлению QR-кодов и что это временная мера до лета следующего года, но жизненный опыт подсказывает, что иногда нет ничего постояннее временного. Поэтому к принятию решения мы будем подходить очень взвешенно», – сообщила Авксентьева о позиции фракции.

«Моя личная позиция – я буду голосовать против. Несмотря на то, что и я, и вся моя семья, мы – люди принципиально вакцинированные. В моей семье много медиков, младший брат работает в «красной зоне». К вакцинации у нас отношение одно, но никак не влияет на наше мнение к повсеместному введению QR-кодов. Мы считаем, что это ограничивает права и свободы граждан. Мы будем сегодня призывать депутатов Госдумы голосовать по совести, поскольку в конечном счете, как говорил Мартин Лютер Кинг, нам будут слышаться не слова наших оппонентов, нам будет слышаться молчание наших друзей», – заключила Авксентьева.

Как отмечает корреспондент РИА «Новый День», в ходе брифинга представители фракций КПРФ и «Справедливая Россия» подтвердили, что не поддержат введение QR-кодов. В ЛДПР заявили, что готовы обсуждать законопроект, поскольку одна из поправок – о предоставлении QR-кодов россиянам с высоким количеством антител включена в проект документа.

Стоит отметить, что по итогам голосования на сайте РИА «Новый День» почти 1,5 млн человек высказали свое отношение к QR-кодом. Подавляющее большинство – 1,3 млн (90%) – заявило, что против такой системы контроля.

Москва, Мария Соколова

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