«Несмертельные пули»: стрелок из МФЦ потребовал предъявить тела убитых

Стали известны новые подробности резонансного преступления в Москве, когда 7 декабря мужчина вошел в многофункциональный центр и открыл стрельбу, в результате которой двое человек погибли и еще четверо были ранены. Как заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, стрелявший – отставной офицер Сергей Глазов заявил, что пути в его пистолете не могли быть смертельными, и потребовал предъявить ему тела убитых.

«Отставной офицер Сергей Глазов, расстрелявший людей в МФЦ Рязанского района Москвы 7 декабря, требует предъявить ему… тела убитых им людей. Он заявил ходатайство следствию о личном присутствии при судмедэкспертизе погибших. Преступник якобы не верит, что он мог убить двух человек. Считает, что пули, вылетевшие из его самодельного пистолета, «не могли быть смертельными», – отметила Меркачева в комментарии на своей странице в Facebook.

По ее словам, следователи опросят врачей и участкового, которые должны были наблюдать за Глазовым, ведь он имел «психиатрический диагноз» и «боевые навыки». После стрельбы ОНК просит внести поправки в законодательство, чтобы таких людей ставили на специальный учет. «История со стрельбой в МФЦ действительно может стать серьезным поводом для того, чтобы посчитать, как много таких людей в стране и насколько тщательно их лечение и поведение контролируются», – пояснила Меркачева.

Адвокат стрелка Петр Колдов в комментарии РИА «Новости» подтвердил, что Глазов страдает серьезным психическим заболеванием, хотя сам считает, что «здоров абсолютно». «Да, у него психическое заболевание. Диагноз поставлен с 2009 года. Это серьезное заболевание, он состоит на учете. Его позиция такая: он не отрицает, что у него есть заболевание, не отрицает, что лежал в больнице, но считает, что и тогда, и сейчас он здоров абсолютно», – пояснил юрист.

Ранее сообщалось, что 7 декабря мужчина зашёл в МФЦ на юго-востоке Москвы, и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по находящимся в помещении людям. От полученных повреждений два человека погибли на месте. Другие пострадавшие, среди которых 10-летний ребёнок, госпитализированы в столичные больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Москва, Светлана Антонова

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