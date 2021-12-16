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Четверг, 16 декабря 2021, 18:26 мск

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Московские школы планируют уйти на каникулы досрочно

Департамент образования Москвы рекомендовал школам объявить новогодние каникулы с 27 декабря по 9 января. Как пояснили в ведомстве, такое решение должно привести к снижению заболеваемости коронавирусом.

Предполагается, что окончательное решение будут принимать директора с учетом мнения управляющих советов школ. Вопрос о сроках департамент предложил вынести на рассмотрение советов, передает «Интерфакс».

В то же время, как ожидается, для начальных классов с 27 по 30 декабря в школах будут организованы дежурные группы. Детские сады и колледжи продолжат работать штатно.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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