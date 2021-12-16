Московские школы планируют уйти на каникулы досрочно

Департамент образования Москвы рекомендовал школам объявить новогодние каникулы с 27 декабря по 9 января. Как пояснили в ведомстве, такое решение должно привести к снижению заболеваемости коронавирусом.
Предполагается, что окончательное решение будут принимать директора с учетом мнения управляющих советов школ. Вопрос о сроках департамент предложил вынести на рассмотрение советов, передает «Интерфакс».
В то же время, как ожидается, для начальных классов с 27 по 30 декабря в школах будут организованы дежурные группы. Детские сады и колледжи продолжат работать штатно.
Москва, Светлана Антонова
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