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Воскресенье, 19 декабря 2021, 17:20 мск

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Песков: Путин остро переживает по поводу гибели россиян от Covid-19

Фото: пресс-служба Кремля

Глава российского государства Владимир Путин остро реагирует на данные о смертности в стране от коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Смертность – это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая. Это трагедия, потому что действительно каждый день умирают уже на протяжении долгого времени – каждый день мы теряем более 1 000 или 1 200 наших сограждан. Это ужасно», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу») в документальном фильме «Опасный вирус. Второй год», который вышел в эфир на канале «Россия 1».

На вопрос, как одним словом назвать людей, которые отказываются от прививки и агитируют за это, Песков назвал «антипрививочников» «опасными дураками». «Опасными дураками – это два слова, одним словом это не выразишь», – сказал он.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 214 тысяч 790 случаев коронавирусной инфекции, 297 203 россиян умерли от последствий заболевания.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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