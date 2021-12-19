Собянин оценил вероятность ужесточения ковид-ограничений в Москве в период новогодних праздников

В Москве не планируется введение дополнительных ограничений в период новогодних праздников. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, другие решения возможны только при плохо контролируемом или неконтролируемом росте заболеваемости коронавирусом.

«Жить – так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим», – сказал Собянин (цитата по «Интерфаксу») в документальном фильме «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1», отвечая на вопрос, к каким ограничениям готовиться москвичам в предстоящие праздники.

Напомним, во время осенней волны коронавируса Москва, в отличие от большинства регионов России, не вводила ограничений, связанных с использованием QR-кодов в общественных местах. Эта система контроля была введена только в культурных учреждениях – театрах и музеях.

Москва, Светлана Антонова

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