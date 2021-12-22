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Среда, 22 декабря 2021, 18:18 мск

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Это будет немирно: лидер ЛДПР заявил о возможных потрясениях в 2022 году

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Предстоящий 2022 год будет немирным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня на пленарном заседании Госдумы. По его оценке, есть все шансы для России стать великой державой.

Политик обратил внимание на новое направление во внешней политике России. «Радует, что в декабре 2021 года мы почувствовали запах «русской весны». Впервые за много лет, особенно за последние 30 лет, зазвучал голос русской дипломатии – вот наши пункты, выполняйте, но не выбирайте по отдельности!.. Или все выполняйте, или мы запускаем другой пункт в связи с вашим невыполнением этих пунктов! Правильно, потому что может быть поздно», – подчеркнул он.

«Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду! Это будет год немирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться, и уважать нашу страну! Иначе они нам заткнут рот, и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в западной России», – заключил Жириновский.

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Жириновский Владимир

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