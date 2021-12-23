«Вам может показаться это странным…» Путин оценил работу Банка России

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышения ключевой ставки Банка России, оценив такие решения положительно. Выступая сегодня на пресс-конференции, глава государства отметил, что знает о критике в адрес регулятора, но подчеркнул, что действия Центробанка останутся независимыми, иначе будет – как в Турции.

«Я знаю о неудовлетворенности реального сектора повышением ставок. Но если этого не делать, у нас будет, как в Турции. В этом же проблема», – пояснил Путин.

«Это же серьезный вопрос, серьезный вызов. Конечно, надо аккуратнее этим инструментом пользоваться. Но Центральный банк проводит независимую политику. Вам может показаться это странным, но я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно», – подчеркнул глава государства.

«Полагаю, что в принципе мы находим золотую середину. Почему? Здесь от повышения ставок существуют какие угрозы? Ограничение роста. Нам нужно обеспечить рост повыше мировых – 3,4-3,5 процента в ближайшее время… Повышение ставок уменьшает эти возможности. Но сегодня мы пока этого не видим, потому что объемы кредитования не падают, а возможности банковской системы растут. У одного только Сбербанка триллион прибыли в этом году», – уточнил президент.

«Поэтому в целом пока вот такая золотая середина найдена», – заключил Путин.

Москва, Светлана Антонова

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