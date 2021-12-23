Путин сказал, кто определит будущее Донбасса

Будущее Донбасса должны определить его жители. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. При этом глава государства отметил, что попытки Москвы выстраивать добрососедские отношения с нынешним режимом Украины, Киев делает это невозможным.

«Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. Вот и все. И по-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории. Есть ли проблемы? Да. Потому что в соответствии с минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались», – подчеркнул Путин.

Как обратил внимание глава российского государства, в минских соглашения говорится, что нужно внести изменения в конституцию Украины и обеспечить, по сути, автономию Донбасу, провести выборы, объявить амнистию. «Что мы видим, я уже об этом сказал, в проекте закона о переходном периоде? Вместо выборов – военная администрация, вместо амнистии – люстрация, вместо выборов и решения политических вопросов – возвращение войск в места постоянной дислокации. Так ставится вопрос. Что такое возвращение войск в места постоянной дислокации? То есть, ввести войска на эту территорию без всяких политических процессов, без всяких выборов», – констатировал президент РФ.

«При этом там написано, что они (решения) должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР. Прекрасно помню, потому что принимал участие в выработке этих решений. Так не только не согласовывают – не только не вносят никаких предложений, не только не вносят никаких изменений в Конституцию, а отказываются вообще разговаривать с представителями Донбасса. Хотя, когда подписывали эти соглашения в Минске, сами настаивали на том, чтобы представители Донбасса поставили под этим документом свои подписи. Стоят эти подписи. Должен честно сказать, что они отказывались, нам пришлось с ними поработать, чтобы убедить в том, чтобы поставить эти подписи. Они поставили. Теперь с ними оказываются просто разговаривать, объявляют их террористами, говорят – разговаривать с ними не будем», – пояснил Путин.

По мнению президента РФ, такая ситуация сложилась потому, что президент Зеленский попал под влияние радикальных элементов. «Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти и вместо того, чтобы их исполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят «нациков», – отметил он.

При этом глава российского государства обратил внимание, что «мы то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной», но сегодняшнее руководство своими действиями делает это практически невозможным. «Но мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит закону и Конституции Украины или просто убийство на улице. Убийц никто не ищет», – подчеркнул президент.

«Вот в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов, хоть кто-то пальцем пошевельнул, чтобы найти преступников. Ничего подобного. То есть, у нас нет шансов работать с теми людьми, которые хотят выстраивать отношения. Их уничтожают – этих людей, которые хотят с нами работать. Вот в чем проблема», – заключил Путин.

Москва, Мария Соколова

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