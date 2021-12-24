«Это безобразие»: в Совете Федерации заявили о массовом нарушении закона при оказании медпомощи в регионах РФ

Счетная палата, прокуратура и Минздрав должны проверить регионы в части отказа россиянам-льготникам в необходимых лекарствах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвав такую ситуацию безобразием. О серьезных проблемах в сфере здравоохранения на сегодняшнем пленарном заседании сообщила сенатор от Приморского края Людмила Талабаева.

«Льготники, которые должны бесплатно приобретать необходимые лекарства жалуются на их отсутствие. Длительное время больной получал определенный препараты, они ему помогали, облегчали его состояние. В какой-то момент такие препараты заменяют на аналоги, которые чаще всего не совсем подходят больному и могут отрицательно сказаться на его здоровье», – пояснила Талабаева, предложив дать поручение разобраться с этим вопросом.

При этом сенатор обратила внимание, что инвалиды, маломобильные граждане, пожилые люди и их родственники говорили о трудностях прохождения медкомиссий – «о необходимости различных обследований у узких специалистов, которые чаще всего принимают в медучреждениях городов – районных центров».

«Доставить туда из глубинки таких пациентов очень трудно. Родственникам приходится каким-то образом решать эту проблему или не решать ее совсем. Так же у инвалидов и их родственников нет должной информации о том, какие обследования должен пройти больной, что нужно сделать обязательно и в какие сроки, а что совсем не требуется. До них такая информация не доводится. Люди растеряны, не знают, что им делать и куда обращаться», – констатировала она.

Также Талабаева сообщила, что граждане сталкиваются с проблемами, связанными с хирургической стоматологической помощью, которая сейчас оказывается только в соответствии с приказом Минздрава. «Условием оказания такой помощи является наличие в медучреждении врача стоматолога-хирурга, который, по мнению главврачей муниципалитетов, отдаленных поселений, является штучным товаром. Иначе лечение оказано не будет. Необходимо ехать в крупные медучреждения. Это неудобно и чаще всего невозможно для жителей отдаленных поселений, и поэтому люди остаются или без протезирования, или без зубов вообще. Полагаю, что данное положение дел в здравоохранении такое же и в других субъектах РФ», – подчеркнула сенатор.

«Коллеги, ведь у нас не только борьба с Covid, есть множество других проблем в организации медобслуживания и любые приказы Минздрава необходимо выпускать после глубокого анализа наличия медицинских специалистов разного профиля», – констатировала Талабаева.

Комментируя это выступление спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по социальной политике «держать этот вопрос на особом контроле». «Поддерживаю предложение дать запрос (в Минзрав РФ), направить в Счетную палату, пусть они проверят. Но Людмила Заумовна, вы и сами поработайте, ладно? Вы сенатор. Вы к губернатору обратитесь. Это сфера ответственности региональная. Минздрав совместно с комитетом давайте, обострите эту тему. Я уверена, что губернатор знает, а если знает, значит надо принимать меры», – подчеркнула она.

«Это безобразие, когда людям отказывают в необходимых лекарствах, льготникам, тем самым нарушают закон. Обратитесь в прокуратуру региональную, пусть они проверят, как выполняется законодательство в этой сфере», – заключила Матвиенко.

Москва, Мария Соколова

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