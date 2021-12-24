«Утекают…» в Совете Федерации опасаются за биометрические данные россиян

Сегодня Совет Федерации одобрил поправки в законы, касающиеся блокировки Интернет-сайтов, распространяющих запрещенную информацию, а также уточняющий работу Единой биометрической системы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», если блокировка порталов, оправдывающих терроризм и экстремизм, вопросов не вызвала, то защита персональных данных россиян, по мнению сенаторов, вызывает опасения.

В частности, сенатор Владимир Кожин обратил внимание, что данная поправка, по сути, запускает полномасштабное использование биометрических персональных данных. «Закон устанавливает, что при обработке биометрических персональных данных в госсистемах необходимо обеспечить применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных на основе закона 152. Это закон о персональных данных. Закон этот давно требует доработки. Ни для кого не секрет, что персональные данные утекают – объем этот называется разный, но это факт. Вы анализировали, что произойдет, когда будут утекать персональные данные в виде биометрии человека?» – обратился Кожин к представителю Минцифры РФ.

Сенатор Маргарита Павлова поддержала коллегу, заявив, что «идеальных средств защиты баз данных не существует и примеров тому масса». «Мы постоянно слышим об утечках. Взять хотя бы очень громкий скандал в Индии, когда взломали крупнейший в мире банк биометрических данных. И в рамках журналистского расследования понадобилось всего 10 минут и 8 долларов. В связи с этим вопрос. Как проводилась оценка рисков такой системы, и можно ли ознакомиться с ее результатами? Кроме того, население волнует вопрос, как будет обеспечена добровольность этой системы, и предусмотрена ли юридическая ответственность за любые формы принуждения?» – отметила Павлова.

В ответ замглавы Минцифры РФ Олег Пак пояснил, что система защищена по высокому уроню безопасности. «При поступлении соответствующего запроса мы направим всю информацию по методам и средствам защиты этой системы. Просто это информация ограниченного доступа. Второе. С точки зрения защиты самой системы, очень важный момент, что у нас в этой системе сами данные биометрические, имею ввиду фотографию и голос человека хранятся отдельно от его персональных данных. Это совершенно два разных контура. Поэтому сами образы людей, и кому эти образы принадлежат, – это совершенно отдельные контура. Эти данные не хранятся в одном месте, что обеспечивает дополнительную защиту в случае возможных каких-то рисков. У нас получены на эту систему все соответствующие сертификаты безопасности от наших уполномоченных органов в этой сфере. Поэтому мы считаем, что система соответствует самому высокому классу безопасности», – пояснил Пак.

Сенатор Ирина Рукавишникова, представляющая документ от профильного комитета Совета Федерации, пояснила, что данным законом предусматривается перенос сроков вступления в силу отдельных положений, которые как раз позволяют правительству принять дополнительные подзаконные акты, направленные на обеспечение защиты. «Если раньше они должны были вступить в силу с 1 января предстоящего года, то перенесен это срок до 1 сентября 2022 года», – отметила она.

Обсуждение завершила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Сенаторы, на мой взгляд, по этому закону правильно высказывают тревоги. Может мы, коллеги, все-таки поручим комитету по конституционному законодательству вести мониторинг реализации этих законов. Поскольку он чувствительный и важный. Информировать Совет Федерации о том, как идет правоприменительная практика», – поручила она.

В итоге Палата регионов приняла пакет поправок, уточняющих работу Единой биометрической системы и ее взаимодействия с другими информационными системами. Кроме того, теперь при обнаружении в Интернете информации, содержащей обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности, для блокировки ресурса будет достаточно решения генпрокурора или его заместителей. Документ также позволит блокировать сайты, где продаются поддельные документы.

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»