«Это грубейшее нарушение!..» Совет Федерации одобрил проведение онлайн допросов, очных ставок и опознания

Сегодня Совет Федерации одобрил закон, позволяющий проведение допросов, очных ставок и опознания в удаленном режиме по видео-конференцсвязи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», против принятия такого документа высказалась сенатор Елена Мизулина, назвав его нормы грубейшим нарушением прав и свобод россиян. Глава профильного комитета СФ Андрей Клишас подтвердил, что проблемы есть, но все процедурные моменты в законе урегулировать не удастся в любом случае.

В частности, Мизулина отметила, что закон имеет много «дыр» в порядке процессуальных действий. «Например, следователь по месту производства расследования в Москве ведет расследование уголовного дела, дает поручение дознавателю либо следователю в Санкт-Петербурге провести допрос лица, опознание лица, либо очную ставку. Посмотрите, какие дыры в этом порядке, которые фактически все затуманивают. Во-первых, предлагается дознавателю, следователю организовать такого рода следственные действия. Что такое организовать? В УПК все только порядок, только в том порядке, который предусмотрен в УПК. Термин самоорганизации предполагает – делай все, что хочешь», – пояснила Мизулина.

«К тому же в статье записано – по месту нахождения. Что такое место нахождения? В УПК – место производства предварительного расследования, место проведения судебного заседания. Это что, в месте жительства можно провести? Значит к вам в место жительства ваше придут, могут и ночью, если есть неотложные обстоятельства, и будут проводить допрос, очную ставку или опознание?! Это допускается исходя из этой нормы. Ни понятых – требования обязательности понятых нет здесь в вашем жилище, ни адвокатом вы не сможете воспользоваться», – констатировала сенатор.

При этом Мизулина подчеркнула, «должен быть принцип разумности в уголовном процессе, но не за счет нарушения процессуальных прав граждан, прав и свобод человека и гражданина». «Проведение таких следственных действий, как допрос – причем, не только подозреваемого или обвиняемого, а в том числе того лица, статус которого еще не определен. То есть, только после этого допроса он может стать либо свидетелем, либо подозреваемым, либо обвиняемым. Очная ставка – то же самое, пока еще участвует то лицо, у которого процессуального статуса нет. И опознание. Вот каждое из них оформляется протоколом этого следственного действия. Протокол становится источником доказательств. Потом с этим источником доказательств очень трудно спорить», – уточнила сенатор.

«Кстати, протокол оглашается. Вы сходу можете, вот когда мы здесь даже пять минут докладываем, сходу понять, о чем идет речь. Протокол будет оглашаться… здесь фактически я насчитала шесть моментов неопределенных, которые ставят под сомнение всю процедуру. Но если она будет применяться в этом виде, оспорить никакой самый профессиональный адвокат ее не сможет. Это грубейшее будет нарушение прав лиц, которые будут задействованы в такого рода следственных действиях», – заключила Мизулина.

Со своей стороны Клишас предложил поддержать закон, поставить его на мониторинг, а предложения Мизулиной «попробуем вместе с ней разработать и предложить». «Вопросы, которые Елена Борисовна ставит, они есть эти вопросы. Но они есть по многим моментам, которые касаются введения вот этой дистанционной формы работы в суде, просто в суде в том числе. Поэтому все процедурные моменты в законе урегулировать не удастся в любом случае», – пояснил он.

В итоге с одним голосом против и 11-ю воздержавшимися Совет Федерации одобрил возможность проведения допросов, очных ставок и опознания в режиме видео-конференцсвязи.

Москва, Мария Соколова

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