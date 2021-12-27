Девальвация рубля и дальнейший рост цен: эксперт оценил перспективы 2022 года

В 2022 году России угрожает очередная резкая девальвация рубля и дальнейший рост цен за счет «налога на импорт». Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его оценке, такая ситуация выгодна компаниям-экспортерам для получения дополнительной прибыли и правительству РФ, которому будет проще в таких условиях наполнять бюджет.

Как отметил эксперт, методы борьбы российских властей с инфляцией выглядят очень спорно. «Как только у них (за пределами России) растет инфляция, это плюс к нашей инфляции еще – у них плохо, а у нас вдвойне плохо. Центральный банк борется с этим, конечно, – поднимает процентную ставку. И в следующем году он продолжит цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), и к этому надо быть готовым, но особенно тем, кто собирается какие-то кредиты брать. Потому что ипотека, потребительские кредиты – все подорожает очевидно. Уже подорожала, и еще подорожает», – пояснил эксперт.

При этом, по его словам, одним только повышением ключевой ставки Банка России проблему инфляции решить невозможно. «Влияние ДКП на инфляцию на самом деле не очень велико – от трети до половины. Остальная половина – это рост стоимости услуг монополий. То есть, правительству надо будет что-то делать. Посмотрим, готовы они ущемлять интересы крупнейших налогоплательщиков. Понятно, что у нас бюджет формируется известно кем и как. Что тут важнее – народ или монополия-олигополия – вот и узнаем как раз в следующем году», – уточнил он.

Согласно прогнозу Вязовского, Банк России в 2022 году может поднять ключевую ставку до 9-10%, что негативно скажется на экономической ситуации. «Двузначную ставку я пока не вижу в следующем году. Потому что они тоже понимают, что все это окажет депрессивное влияние на экономический рост. Уже оказывает на самом деле. А что делать правительству в этой ситуации, трудно сказать. Заморозить, по крайней мере, тарифы на ЖКХ, на газ для наших граждан, ну и какие-то субсидии выдавать, скорее всего. Вот они это с ипотекой делают… Это все, конечно, меры половинчатые в силу того, что это разгоняет спрос на ту же недвижимость, цены на нее. Рано или поздно, этот пузырь имеет шансы так неплохо лопнуть, по крайней мере, в столице и крупных агломерациях типа питерской, южных каких-то – Ростов, Краснодар и так далее», – полагает он.

Вместе с тем экономист обратил внимание, что перспективы для российской валюты не вызывают оптимизма. «У нас же еще накладывает свою специфику девальвация рубля. Мы ее тоже ожидаем в следующем году, наверное, на фоне роста какой-то геополитической напряженности – вы видите ситуацию вокруг Украины, вокруг газа. Тут нет факторов, которые в пользу рубля. То есть, все факторы, которые мы рассматриваем – инфляция, геополитика – все играет против рубля. И даже ужесточение ДКП – это плохая история для рубля в мировом масштабе, потому что, когда мировые Центробанки повышают ставки, нефть в цене падает всегда. Мы это уже наблюдали в 2000-х годах, когда был цикл отката по ставке в США. И для нефти это плохая история», – отметил он.

В то же время, как считает Вязовский, негативное влияние наверняка окажет ситуация с пандемией коронавируса. «До сих пор у нас же коронавирус не побежден, какие-то новые штаммы постоянно приходят более заразные. И уже они минуют все прививки, надо новые разрабатывать прививки, а новые разрабатывать прививки – это долго и тяжело. Потом еще нужно всех заново привить. Это тоже история не одного года. Посмотрим, будут ли какие-то новые локдауны. Пока Европа закрывается, мы видим, – опять плохо для нефти – авиационный керосин не нужен и так далее, и тому подобное», – пояснил он.

«В этой ситуации рубль под ударом при любом развитии событий – будь то ужесточение ДКП, новые штаммы, газовые войны или войны реальные, какие-то конфликты региональные, которые могут развернуться в следующем году. При любом сценарии рубль падает. Если мы посмотрим стресс-тесты, которые проводятся банками и крупнейшими участниками рынка, то при активной фазе конфликта на Украине, рубль моментально падает до ста (рублей за доллар). Если нас отключают от «Свифта» и то, что нам обещают американцы, закрытие коррсчетов банков, – это 120-150. То есть, это очень резкая, сильная девальвация рубля на примере, как мы видим с турецкой лирой… То есть, нет хорошей истории – только плохая. Если конфликтов не случится, будем стоять, скорее всего, в том же диапазоне, который наметился, в районе 75 плюс-минус. Но любой стресс – это сразу вылет наш», – подчеркнул эксперт.

«Причем этот вылет не особенно будет беспокоить правительство. У нас кабинет министров сам играет против рубля. Правительство заинтересовано в девальвации рубля, потому что бюджет лучше наполняется. Цена нефти в рублях вырастает сильно. И у нас все нефтяные, газовые, металлургические экспортеры очень хорошо себя чувствуют в девальвации. Даже золотодобывающие компании. Они получают двойную прибыль: у них расходы в рублях – зарплаты и прочее, а продают за подорожавшие доллары и евро свою продукцию. Тут история населения, которое еще получит дополнительный импортный налог, – она печальна. Потому что про население никто не думает», – заключил Вязовский.

Москва, Мария Соколова

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