«Противоречия очень большие»: России в 2022 году главные угрозы нужно ждать с Запада

Для России главные риски в 2022 году кроются во внешнеполитической сфере. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал депутат Госдумы, профессор Финансового университета при правительстве РФ, политолог Олег Матвейчев. По его оценке, пандемия коронавируса в 2022-м имеет все шансы стать менее опасной.

«Судя по всему, вирус становится менее опасным, но нам придется пережить, как минимум, одну-две волны. То есть, сама по себе пандемия не заканчивается, все равно ограничения будут сохраняться, но похоже, что сам вирус, по крайней мере, дальнейшие его штаммы эволюционируют в сторону меньшей смертоносности, что хорошо. Если еще следующие штаммы будут такими же менее смертоносными, значит подтвердится эта гипотеза и все будет прекрасно», – пояснил он.

Политолог считает, что ни в экономике, ни в политике внутри страны не стоит ожидать особых опасностей, главные риски наиболее вероятны извне. «Я не прогнозирую каких-то наших внутриполитических или внутриэкономических опасностей. Российская экономика находится в лучшей форме, чем многие другие экономики мира – большие запасы, золотовалютные резервы и прочее. Поэтому любой кризис мы лучше перенесем. Политических сильно больших рисков нет, потому что нет ни выборов президента, ни Госдумы в следующем году, а вот внешнеэкономические и внешнеполитические, к сожалению, являются главными, доминирующими», – полагает Матвейчев.

«Мы видим, что до сих пор нет удовлетворительного решения по гарантиям безопасности России, который мы запросили и сейчас начнутся переговоры. Очевидно, что противоречия сторон очень большие. И не обязательно, что быстро договорятся. Поэтому, соответственно, мы будем вынуждены предпринять какие-то меры. В свою очередь, американцы наверняка порадуют какой-нибудь очередной порцией санкций. Мы, в свою очередь, ответим на это. То есть, международные отношения будут все время, скажем так, усугубляться. И кризис мировой экономический возможен, и прочие вещи», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, ситуация на Украине в следующем году будет в такой же «заморозке», как и сейчас – «не рискнет Зеленский осуществлять какое-то нападение на Донбасс». «А если мы не сможем договориться с американцами по гарантиям относительно нас, то, думаю, ответом будет не какое-то наше наступление на Донбасс или что-то подобное, а, скорее всего, будет ответ какой-то очень ассиметричный – типа размещения какого-то особо опасного оружия в каких-то очень чувствительных для американцев и европейцев зонах, совершенно для них неприемлемых. То есть, мы просто перейдем определенные красные линии, которые заставят их, что называется, серьезно пересмотреть свои взгляды», – заключил Матвейчев.

Москва, Мария Соколова

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