«Уровень жизни будет падать»: государство «закрывает глаза на реальность»

Уровень жизни россиян продолжит падать, так как действия государства направлены только на поддержку монополий. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы РФ по экономической политике, депутат от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, официально заявленный рост доходов населения «носит сугубо символический характер и распространяется на небольшую часть общества», причем это «достигнуто за счет вопиющего занижения роста цен».

«У нас по официальным данным, как [Эльвира] Набиуллина (глава Банка России) только что заявила, не могу сказать – опровергла, скорее, уточнила президента, будет больше 8% в этом году официальная инфляция. Понятно, что та инфляция, с которой сталкиваются люди в магазинах, – она отчетливо выше. Соответственно, реальная динамика доходов населения значительно хуже. Поскольку государство закрывает глаза на реальность и изображает, что оно верит официальной статистике, то, к сожалению, активных мер по повышению реальных доходов населения не предпринимается», – констатировал Делягин.

Парламентарий обратил внимание, что главная проблема заключается в том, что промышленный рост, отмеченный официальной статистикой в 2021 году, основан на современных трудосберегающих технологиях. «То есть, основная часть граждан России от этого роста не получает ничего или практически ничего, потому что промышленность наша работает на банки, – она работает не на себя, она закредитована, как и вся страна. Действительно, рост ведет к росту прибылей, но к росту прибылей, в первую очередь, банков», – пояснил он.

«С другой стороны, все факторы инфляции у нас остаются. Когда государство говорит об импорте инфляции, оно говорит правду. Действительно, мир затоплен долларами, ФРС начинает сейчас ужесточать политику свою, но проблема остается. С другой стороны, разрушение глобальной логистики в силу коронабесия тоже ведет к росту цен. Но государство как ни делало ничего для защиты от импорта инфляции, прикрываясь ВТО, и не собирается делать ничего. Об этом заявил вполне официально господин [Антон] Силуанов (глава Минфина РФ), ссылаясь на ВТО в части биржевых товаров, тактично умалчивая, что ВТО биржевые товары не регулирует», – подчеркнул Делягин.

При этом депутатам отметил еще два важных фактора, усугубляющих ситуацию с ростом цен – в их числе нарушение внешней логистики и сокращение малого и среднего бизнеса (МСБ) на фоне пандемии коронавируса. «Мы не знаем пока, насколько жестко будет вводиться «режим апартеида» (обязательность QR-кодов), в каких масштабах он будет вводиться, но на значительной части территории РФ «режим апартеида» уже введен, и уже очень сильно подорвал внутреннюю логистику. Помимо этого, вводится, например, специально для ограничения, как я понимаю, перевозок продовольствия, ограничение на движение грузового транспорта. Скажем обычный груз, не скоропортящийся, он может 8-15 часов стоять на автомобиле, а для рефрижераторов – это достаточно большая проблема, особенно для МСБ, который вырезается беспощадно, чтобы он не конкурировал с крупными олигархическими структурами. Понятно, что подрыв МСБ тоже способствует снижению конкуренции и завышению цен», – уточнил он.

«Главный фактор роста цен – это произвол монополий. Он как воспринимался правительством как единственный из свобод предпринимательства, которые допустимы, он так и воспринимается, – ничего с ним толком не делается. Ну и дополнительный фактор разгона цен – это налоги, потому что законы о повышении, по сути, цен приняты. Это распространение крайне неудачного налогового маневра из нефтянки в металлургию. В нефтяной промышленности это привело к скачку цен на бензин и к нерентабельности всей нефтепереработки. Когда господ министров спрашивали в Госдуме – ребята, а почему вы думаете, что это не приведет к аналогичным последствиям в металлургии? Они отвечали – мы же спросили у олигархов, они сказали – делается так. При таком уровне адекватности и ответственности исполняющих структур, мы обречены на дальней рост цен, соответственно, на дальнейшее снижение уровня жизни основной части населения страны. А статистика будет нам рассказывать про новые выдающиеся успехи, в этом даже сомнений нет», – констатировал Делягин.

В такой ситуации, по мнению парламентария, говорить о прогнозах на будущее «даже не смешно», потому как уровень жизни будет только падать. «Госдума приняла прогноз, по которому инфляция и темпы роста не просто заведомо неправдоподобны, – они не меняются в течение трех лет. То есть, у нас инфляция три года подряд будет 4% и темп роста тоже три года подряд будет 3%. На вопросы – а чем вызвано, каковы факторы этого роста, этой устойчивости – люди хлопают глазами: а мы так посчитали, у нас такая модель. Но если у вас модель неправильная, вы не пробовали ее как-то улучшить? Но «Единая Россия» скушает с восторгом любые фекалии, которыми ее кормят соответствующие министерства, и еще добавки попросит. К сожалению, в данной ситуации официальные прогнозы невменяемы, они неправильные и неадекватные, и даже неправдоподобные. Уровень жизни будет падать, здесь вопросов никаких нет», – подытожил депутат.

«Насколько можно судить по государственной политике, реальная задача, которую решает государство, не на уровне этого бла-бла-бла, а реальная задача – это ликвидация населения, это истребление населения РФ. Обратите внимание – у нас сверхсмертность прошлого года на душу населения превысила число расстрелянных в 1937 году. Ни один из этих обличителей сталинского террора даже не шевельнулся. А в этом году у нас смертность максимальная за все послевоенное время, включая голод 1947 года, и включая 2003 год, когда был пик смертности после 90-х, и опять-таки никто не шевельнулся… Вымаривают население искусственно созданным денежным голодом и ликвидацией медицины, превращением медицины в здравозахоронение. В этой ситуации, когда людей истребляют, а ощущение именно такое, ждать, что с какого-то перепугу вдруг озаботятся ростом реальных доходов, по-моему, просто не логично и немножко смешно», – заключил Делягин.

Москва, Мария Соколова

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