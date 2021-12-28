«Предстоит тяжелый год»: причин для роста благосостояния россиян нет

Правительство РФ не заинтересовано что-либо делать, чтобы решить проблему бедности в России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал заслуженный экономист РФ Сергей Калашников сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, объективных причин для улучшения жизни россиян просто нет, а нынешний рост экономики, о котором говорят власти, – мизерное повышение после глобального кризиса 2014 года.

«Это (повышение объемов производства) рост того падения, который начался с 14-го года, и это настолько мизерный прирост по отношению к тому глобальному падению, что он не оказывает существенного влияния на повышение ВВП страны. А вторая причина в том, что это просто невозможно, заключается в том, что те механизмы, которые обеспечивают на сегодняшний день рост, все направлены на импорт, а вовсе не направлены на повышение внутреннего потребления. Таким образом, никаких объективных причин для роста благосостояния людей в 2022 году просто-напросто нет», – пояснил он.

При этом экономист обратил внимание, что причина роста цен находится внутри России. «Мировая экономика в условиях ковида относительно тех показателей, которые были в 19-м году, растет, а влияние на цены, на инфляцию достаточно незначительное в странах ОЭСР – это порядка 1%, максимум 1,5%, тогда как у нас речь идет о порядка 10%. Другими словами, сопоставление мировых экономических показателей за 21-й и за 20-й годы показывает, что основная причина – это очень важная констатация – заключается не во внешних факторах, а именно во внутренних факторах», – подчеркнул эксперт.

«То есть, отвечая художественно можно сказать – прав Карамзин, когда сказал: страна наша богата, порядка только нет. И вот тут мы подошли к самому главному. Что нужно сделать организационно, подчеркиваю – организационно, чтобы решить проблему бедности? Существует определенный набор достаточно известных рецептов, которые даже не обсуждаются, поскольку они «альфа и омега» экономики, которые нужно предпринять. Тогда возникает вопрос: почему эти меры не предпринимаются? А ответ очень простой и это корень всего, и корень зла. На самом деле, несмотря на заявленный лозунг, правительство не заинтересовано, и ничего не делает для того, чтобы решить проблему бедности в России», – заявил Калашников.

В этой связи экономист отметил, что в России отсутствует реальная статистика, что делает невозможным профессиональный анализ ситуации. «Все наши рассуждения вокруг каких-то цифр – это на самом деле профанация. Основой экономического анализа является статистика. Этой статистики в РФ просто-напросто нет, начиная с того, что нет официального органа, который может предоставлять статистку… и кончая теми абстрактными цифрами, которыми мы манипулируем, в том числе и сейчас. Я достаточно хорошо представляю формирование конечных цифр, в том числе с подачи субъектов РФ и вижу огромное количество информационных барьеров, которые серьезнейшим образом искажают эту статистику. Поэтому сопоставление на базе статистических якобы данных, которые публикуются в РФ разными источниками, с точки зрения серьезного экономического анализа, просто неправомерно», – подчеркнул он.

«Я думаю, безусловно, люди понимают, что нам предстоит достаточно тяжелый год. Не хочется людей пугать перед новым годом. В качестве такого оптимизма могу сказать, бывали годы и похуже, переживем и этот», – заключил Калашников.

Москва, Мария Соколова

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