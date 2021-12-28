«Затягиваем пояса»: Россия переживает системный кризис – перспективы не утешительны

Россия переживает системный кризис, который негативным образом сказывается на благосостоянии населения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, экономическая политика руководства РФ направлена на перекачивание средств россиян в карман крупного бизнеса, монополистов и экспортеров сырья.

Эксперт обратил внимание, что неуместно сравнивать инфляцию в России и США или Еврозоне. «К концу года инфляция будет официально выше 8,5%, может быть, 9%. Но в эти цифры не верит никто, в том числе простые россияне, потребители. Поэтому Банк России, когда заказывает опросы у социологических служб, то показывает, что так называемая наблюдаемая инфляция уже давно превышает рубеж в 17,7% и находится на максимуме с 2016 года. То же самое прогнозная инфляция на следующий год примерно около 14,5%», – уточнил он.

Жуковский считает, что в России нет причин для повышения внутренних цен до мировых. «Никто не может понять – почему, если Россия вроде бы как производит и уголь, и древесину, и зерно, и продовольствие, и металл, и все остальное… Почему необходимо повышать внутренние цены до цен, которые в Южной Корее, Китае, в Японии, на европейском рынке? То есть, если цены глобально выросли на сырьевые товары более чем в 2-2,5 раза за последние полтора года, даже в 3 раза по некоторым товарным группам, то почему внутри страны те же самые удобрения и лесная продукция подорожали в 3 раза. Закрывайте границу, экспортно-импортное регулирование, пошлины, тарифные-нетарифные меры поддержки и экономики, и протекционизма, и регулируйте пропорцию внутри страны. Но этого не происходит», – констатировал он.

«В целом, по ситуации в экономике, я вижу, – здесь кризис системный. Кризис всеобъемлющий, не только в уровне цен, не только в падении доходов населения, которое продолжается, но и демографический кризис с рекордным вымиранием темпами под 900 тысяч человек в этом году. Это кризис в финансах страны, в уровне жизни населения. Россияне набирают кредиты рекордными темпами. С начала года уже набрали 4 трлн рублей, долги перед кредитными организациями уже достигли 25,7 трлн рублей и по ним как платить, как расплачиваться не понимает даже Центробанк России. Поэтому кризис у нас у всех и социальный, и демографический, и экономический, и финансовый, и в бюджетной сфере – тот же самый кризис, когда экономическая политика, финансовая политика в духе Гайдара-Кудрина-Чубайса продолжается и сейчас, когда мы наращиваем госдолг на трехлетку почти на 10 трлн рублей. Также почти на 9 трлн увеличиваем валютные резервы за ближайшие три года, Фонд нацблагосостояния, и при этом вывозим деньги из страны, обескровливаем экономику. Сами там занимаем, тратим на госдолг почти 1,5 трлн рублей ежегодно и, соответственно, сокращаем расходы на социальную сферу, медицину, образование, науку и все остальное», – подчеркнул Жуковский.

По его мнению, экономическая политика в России направлена на то, чтобы «богатые богатели, а бедные – беднели». «Как выживать людям? Понимать, что стратегия власти по отношению к нам, что мы есть новая нефть и из нас надо выкачивать максимальное количество ресурсов, и она будет сохранена. Поэтому обратите внимание, нефть стоит $73-75 за баррель, в моменте мы видели выше $85 за бочку, чего не было с октября 18-го года, но при этом курс рубля у нас стоит стабильно – 71-73 рубля за доллар. То есть, искусственно заниженный курс рубля к доллару повышает доходы бюджетной системы, ничего не делая по большому счету в экономике, увеличивает доходы экспортеров сырья. Поэтому у нас с начала года прибыли компаний выросли более чем в 2,8 раза – 22 трлн рублей крупного и среднего бизнеса, особенно экспортеров сырья. Рекордная прибыль. Такого вообще в России не было. При этом мы видим, что денег у них стало больше, но рабочих мест больше не стало, зарплаты не выросли, фонд оплаты труда не растет, модернизации в экономике нет, темпы роста экономики, дай Бог, с трудом перекроют прошлогоднее падение. Там 4-4,5% нарисуют роста, и то за счет эффекта низкой базы, только там, где экспортно-сырьевая рента», – пояснил экономист.

«Пока народ затягивает пояса, золотая сотня «Форбса» – эта офшорная аристократия отчиталась о том, что у них с начала года, активы выросли на $68 млрд, практически – около 5 трлн рублей. То есть, мы видим, что вся экономическая политика направлена на то, чтобы богатые богатели, а бедные беднели, и соответственно, все больше денег перекачивалось из карманов населения в сторону как раз таки крупного бизнеса, монополистов, экспортеров сырья», – заключил Жуковский.

Москва, Мария Соколова

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