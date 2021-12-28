«Мы нашли такую золотую середину»: Собянин оценил ковид-ситуацию в Москве

В Москве в последние недели фиксируются одни из самых низких показателей заболеваемости Covid-19, но ситуация остается непросто. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, общаясь с организаторами и участниками «Центра московского долголетия» в «Выхино».

«Ситуация, конечно, сложная с пандемией <...> Но вот сейчас в городе, пожалуй, один из самых низких показателей по ковиду. За последнюю неделю серьезное уменьшение (показателей заболеваемости)», – сказал мэр Москвы, слова которого цитирует РИА «Новости».

По его словам, прошедший год «был прожит не зря». «В Москве мы нашли такую золотую середину: чтобы и здоровье людей сохранить, с одной стороны, но и, с другой стороны, жить нормальной жизнью – это тоже очень важно», – сказал градоначальник.

Москва, Светлана Антонова

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