«Где плохо – там станет значительно хуже»: эксперт назвал главные риски для России в 2022 году

В 2022 году главные риски для России создаст собственное государство. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День», высказал политолог, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Борис Кагарлицкий. По его оценке, превентивные репрессии в РФ наверняка усилятся, а пандемии коронавируса не дадут сойти на нет по политическим мотивам.

«Главные риски для российского государства создает само российское государство. Наша государственная политика очень напоминает известные стихи Твардовского: «Это вроде как машина скорой помощи идет: сама едет, сама давит, сама помощь подает». Очень хорошо Твардовский написал их в «Теркине на том свете», и это, по-моему, очень похоже на то, что российская бюрократия делала, видимо, тогда, и продолжает делать сейчас. Потому что мы видим политику, которая, с одной стороны, ведет к усилению нажима на рядового гражданина за счет фискальных мер разного рода, за счет сокращения социальных расходов, за счет того, что государство не просто принципиально отказывается от системной помощи экономике, но и, наоборот, производит перераспределение ресурсов в пользу олигархии», – пояснил эксперт.

В качестве примера Кагарлицкий обратил внимание на решение президента РФ Владимира Путина в отношении обязательства экспортеров репатриировать в России валютную выручку. «Это означает, что все дополнительные доходы, которые удастся получить в случае благоприятного колебания экспортных сырьевых рынков, в Россию не попадут, а осядут, естественно, в западных банках, может офшорных банках. Соответственно, недостающие доходы нужно выжать из населения любой ценой. Это ведет в двум вещам. Гарантированно сжимается внутренний рынок, потому что у людей просто нет средств покупать, ослабляется мелкий и средний бизнес, особенно, в провинции. В результате – усиливаются диспропорции между центром и регионами внутри страны, и вообще между регионами, потому что такого рода проблемы неравномерно распределяются, и любое ужесточение общей ситуации всегда приводит к тому, что уже имеющиеся различия увеличиваются. То есть, это не значит, что всюду будет одинаково плохо. Это значит, что там, где плохо, станет значительно хуже», – подчеркнул он.

Как пояснил эксперт, следствием такого курса становится то, что «государство начинает проводить все более репрессивную политику, что мы тоже видим». «Правительство прекрасно понимает, что проводимый им курс ведет к росту общественного недовольства, и поэтому, не дожидаясь, пока это общественное недовольство примет политический характер, начинает проводить политику подавления не просто любого инакомыслия, а вообще любой независимой или даже автономной общественной активности, в том числе, даже и неоппозиционного характера. Примером является то, как сейчас был арестован ректор Шанинки – Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев. То, что буквально на днях происходит в Институте философии, где фактически у коллектива отняли право выбирать себе директора. У них есть право выбирать себе директора – они выбрали. Этого директора не утвердили и назначили другого человека. Институт философии РАН – это же неоппозиционная организация. Московская высшая школа социальных и экономических наук – это институт исследования и образования. Они уничтожаются, по ним наносятся удары, потому что сейчас уже проблема не в оппозиции, которой фактически нет, а в том, что власть боится любых пространств, где возможна какая-то автономная интеллектуальная или общественная активность», – констатировал он.

«Причем, повторяю, это превентивные действия. На самом деле реальных угроз, с которыми они (власти) борются, еще не существует. Но они исходят из того, что эти угрозы обязательно возникнут в результате их собственной деятельности. Вот они сначала создают угрозу, потом борются с ней. Причем, начинают бороться раньше, чем эта угроза, которую они создают, материализовалась», – считает Кагарлицкий.

Что касается дальнейших перспектив, по оценке политолога, «они выглядят не очень позитивно», и такая ситуация продлится, пока не будет политической воли ее остановить, «или пока эта политическая воля не проснется в народе».

«Нет никаких стимулов для экономического роста, нет никаких стимулов для роста социальной удовлетворенности людей, и в целом перспективы на 22-й год, если радикальных изменений не произойдет, сугубо негативные. 22-й год будет примерно такой же, как 21-й. Только хуже. Когда заканчивался 20-й год, все страшно радовались, что вместе с 20-м годом кончатся всякие несчастья, безобразия. Я тогда сказал, что 20-й год совсем не собирается кончаться вместе с календарем. Но вот он продлился в 21-й год. Сейчас его хотят продлить еще на 22-й. Единственное, что, действительно, очень интересно – в силу биологических причин пандемия заканчивается. Сколько угодно можно говорить, что она будет продолжаться вечно, но пандемия не будет продолжаться вечно. Обычно такие большие эпидемии продолжаются 2-2,5 года, может, чуть больше 2,5 лет. То есть, в 22-м году по логике, которую нам диктует история медицины, падемия должна закончиться», – отметил он.

«Для власти это тоже печальная новость, потому что все структуры государства – не только у нас, во всем мире – переналажены не для борьбы с пандемией, а для того, чтобы на основе пандемии проводить свою политику. То есть, им не надо, чтобы пандемия закончилась, они не собираются ее побеждать, они собираются ее эксплуатировать. То есть, власть не борется с пандемией, а эксплуатирует ее. Подчеркиваю, это не чисто российская история, то же самое будет в США, Западной Европе и так далее. А если пандемия исчезнет, то эксплуатировать ее будет очень трудно. Поэтому для власти очень важно, чтобы пандемия продолжалась, чтобы осталась еще хотя бы на лет 15-20, а этого не будет. С вирусом – как нельзя было уговорить, чтобы он остановился, так его нельзя уговорить, чтобы он остался. Он не поддается уговорам, он не понимает этого», – заключил Кагарлицкий.

Москва, Мария Соколова

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