Смена элит и всеобщий передел: Россия входит в период больших социально-политических потрясений

В 2022 году Россия, как и весь мир, войдет в период серьезных социально-политических потрясений, что грозит обернуться переделом всей политической карты, как это было в начале прошлого века. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, руководство РФ «чересчур переусердствовало в борьбе с Covid», пытаясь решить «внутриэкономические проблемы за счет внешних врагов», но это наблюдается почти везде.

Как считает эксперт, сейчас разрушается мировое экономическое пространство, что может привести к социальным взрывам и смете политических элит во многих государствах. «Что касается России, понятное дело, что у нас перестали покупать наш традиционный товар – ресурсы, которые мы продавали. У нас ресурсная экономика, которую строил [Дмитрий] Медведев и его правительство. А на Западе, мы видим, соответственно, Европу, в которой останавливаются заводы, жуткий кризис, цены на энергоносители достигли заоблачных высот и уже становятся нерентабельным производства, и фактически падает покупательный спрос. Соответственно, все политические риски связаны как раз вот с этой темой. На определенном этапе это может быть попытка решения внутренних экономических проблем государств за счет внешних военных действий, либо это могут быть те самые социальные взрывы, которые были в начале прошлого века при аналогичных ситуациях со сменой политических элит, управляющих в этих государствах. И эти процессы будут идти параллельно», – пояснил Неживой.

По его словам, на таком фоне проблема «неизбежной войны» Украины с Россией раздувается как раз для отвлечения внимания, но последствия могут оказаться очень разрушительными. «Это внешнеполитическое напряжение искусственно разогнано определенными частями мировой элиты. Это уже очень много раз было, когда внутренние экономические проблемы решаются за счет искусственного внесения в массовое сознание образа внешнего врага. Эта истерия вокруг Украины связана с тем, что глобализация умерла, и экономические проблемы внутри государств уже становятся неразрешимыми. Но вся эта тема с поиском внешнего врага приводит к еще большим экономическим проблемам, еще более их усугубляет», – подчеркнул он, отметив, что в «разжигании» участвуют, в том числе, российские политики.

При этом эксперт обратил внимание, что «украинский фронт» может стать детонатором для глобального кризиса. «Тема вокруг Украины несет угрозу тем, что фактически вокруг собрались государства, обладающие ядерным оружием. Если у нас будет конфронтация, то это очень быстро приведет к конфликту с применением ядерного вооружения. Если этого не произойдет, то неминуемо все равно будут социально-политические потрясения в европейских государствах, России и, в принципе, – чего греха таить – мы смотрим, что за океаном делается в Америке – у них такая же абсолютно картина. Поэтому новый год нам готовит начало перемен, может быть, очень больших. Соответственно, все политические риски, связанные с ядерным вооружением, с разрушением нынешнего политического пространства очевидно есть – фактически, возможно, будет перекраиваться социально-политическая карта мира. Помните это знаменитое, что элиты не могут управлять по-новому, а низы не хотят жить по-старому. Фактически мы живем в этой ситуации», – пояснил Неживой.

Эксперт полагает, что нынешние противоречия уже непреодолимы. «Изменения в любом случае будут. Они могут быть очень фатальные, если это будет война, например. Могут быть фатальные локально, когда будут меняться политические конструкции внутри государств, возможно и их границы. Все может быть. Мы видели, что было в 91-м году с СССР. Это основные угрозы для России, потому что в условиях того экономического кризиса, в котором наша страна находится, – у нас есть такой вариант. Но мы также видели, и в истории этого очень много, что происходило и в Европе, и в той же Америке – война Севера с Югом. Там тоже такая перспектива очень реальная на самом деле», – отметил он.

Как полагает Неживой, нынешняя ситуация напоминает 1916-17 годы. «Мне кажется модельным будет 16-й или 17-й год прошлого столетия. Тогда была похожая ситуация. Экономика практически перестала существовать в нашей стране, есть гигантский кредитный пузырь, большая часть населения не задействована в процессе производства общественного продукта, а значит – не зарабатывает деньги. Экономические пузыри вот этой глобализации лопнули, и мы это видим. Фактически жить дальше в долг мир себе позволить уже не может. Элиты на фоне всей этой ситуации находятся в тупике – куда двигаться, непонятно. Вместо того, чтобы спасать экономику, нам предлагают какие-то экологические направления, которые еще сильнее загоняют мир в хаос. Кто-то на этой ситуации будет виноватым обязательно, а кто-то будет пытаться выглядеть спасителем», – сказал он.

«Это обычный политический процесс, если мы оглянемся в историю. Это было всегда. Единственное, что ядерное оружие не всегда было. Это первая такая ситуация, когда цивилизация входит в мировой кризис при наличии ядерного оружия. Здесь очень большой риск взаимно уничтожить друг друга. Это объективная реальность, убежать от нее некуда. На Марс или на Луну мы не улетим, поэтому нам в этом надо жить и пытаться как-то из этого выйти», – заключил Неживой.

Москва, Мария Соколова

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