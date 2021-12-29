Рост цен, падение доходов и экология: главные риски для России в 2022 году

Рост недовольства россиян ростом цен и падением реальных доходов, а также угрожающие их здоровью и жизни проблемы экологии станут главными рисками 2022 года для России. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. По его оценке, тема гражданских прав и свобод, как и пандемии коронавируса в будущем году не будет главной в повестке дня.

«Морально все смирились, привыкли к новому образу жизни (с Covid-19). Тем более, что проблема как бы не российская. Проблема мировая, соответственно, затрагивает весь мир. Достаточно неприятная, но касается, как правило, только тех, где, к сожалению, происходят смерти среди близких. Поэтому тему пандемии какой-то самой резонансной я бы точно не назвал», – отметил он.

Политолог обратил внимание, что главной проблемой для России в будущем году является рост цен и, соответственно, падение реальных доходов подавляющего большинства граждан. «Ничего нового не происходит – с учетом инфляции и падения реальных доходов населением самым главным риском становится рост недовольства социально-экономическим положением. То есть, он самый основной», – подчеркнул эксперт.

На второе место Фетисов поставил реакцию россиян на экологические проблемы. «Как мы видели в последние годы, общество очень жестко реагирует в том случае, если случается какая-то экологическая катастрофа. Все-таки инфраструктура во многих регионах достаточно изношена. Плюс, опять стоит остро вопрос с утилизацией мусора – мусорная реформа до конца не доведена, поэтому и эти риски будут самые основные», – пояснил он.

«Как сейчас мы видим, к примеру, если говорить про какие-то гражданские права и свободы, то ужесточение государства по отношению к несистемной оппозиции, не вызывает какого-то резонанса в обществе. То есть, общество больше обеспокоено социально-экономическими проблемами, чем гражданскими правами и свободами и, соответственно, если говорить про экологию, то очень сильно обеспокоено в тех ситуациях, когда появляется угроза жизни и здоровью. Эти темы будут доминировать. Это основные риски», – заключил Фетисов.

Москва, Мария Соколова

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