«Холодная война» и старт президентских выборов-2024: Россия переходит на конфронтационную модель

Отказ Кремля и правительства РФ от диалога с обществом, геополитические риски на фоне «холодной войны» с Западом, а также старт президентской кампании-2024 – эти тенденции будут определять риски для России в будущем году. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов», политолог Сергей Старовойтов. По его оценке, на этом фоне, который определяется также коронавирусной пандемией, просматриваются курс на уничтожение малого и среднего бизнеса в условиях перетока россиян в крупные города, что также является угрозой для страны.

«В 2021 году наметилось ряд тенденций, которые будут иметь значение для политического и социально-экономического развития России. В первую очередь, это реакция российских властей на все, что связано с пандемией. Мы понимаем, что с начала пандемийного периода вырабатывались форматы отношений между властью и обществом. Если вначале в мире и в России, в том числе, речь шла о поиске диалога, то сейчас очевидно – несмотря даже на заявление президента РФ на его пресс-конференции, вся ситуация перешла к конфронтационной модели. То есть, сейчас власть не будет договариваться с теми, кто, скажем, мнит себя обладающим свободой воли и способным самостоятельно выбрать – вакцинироваться или нет. В данном случае мы видим усиление административно-полицейских тенденций», – констатировал Старовойтов.

Как считает эксперт, для России отказ власти от дискуссии с обществом является очень тревожным моментом. «Если в мире с этим умеют работать и облекать вот эти административно-командные решения, хотя с каждым годом все меньше и меньше, в форму некой политической дискуссии, то в России все сводится к жестким административно-командным методам. И вот это сужение пространства политики, общественной дискуссии достаточно тревожно, потому что запрос на политику в стране есть, и опросы это фиксируют. Есть достаточно большое количество людей и избирателей, естественно, в том числе, которым нужна политическая дискуссия. Вот это, я бы сказал, самая главная проблема во внутриполитической ситуации, – это отказ власти от политической дискуссии в стране», – пояснил он.

Вторым риском по степени важности Старовойтов назвал «нависшее» над Россией ощущение «неминуемой войны», что в условиях противостояния с Западом может привести к новой «величайшей геополитической катастрофе». «Если вы посмотрите всю политологическую, всю провластную дискуссию, ее главный вопрос – когда она (война) произойдет и в какой форме, кто будет втянут в этот конфликт, в который, скорее всего – это общее консенсусное мнение – состоится на границе Украины и России. Вот это очень тревожно, потому что война и ожидание войны Россию выводит в международном сообществе за некие рамки – – потому что сейчас в мире Россию привыкли позиционировать как страну-агрессора, а это естественным образом исключает нас из пространства переговоров в мире», – подчеркнул Старовойтов.

«Американцы играют свою любимую игру времен «холодной» войны, а мы, к сожалению, занимаем ту же роль, которую занимал Советский союз в те самые времена. Плохо это потому, что американцы ничего нового не придумывают и очень хорошо повторяют собственные сценарии. А сценарий «холодной» войны России очень и очень невыгоден, в 1990-е он привел к очень тяжелым последствиям, о чем, в частности, президент говорит, называя это величайшей геополитической катастрофой. Так вот, не хотелось бы повторить величайшую геополитическую катастрофу в мире», – отметил политолог.

В то же время эксперт обратил внимание, что ряд средств массовой информации уже анонсировали начало президентской избирательной кампании 2024 года, которая может привести к жесткой поляризации общества, создав дополнительные риски. «Политическим администрациям в стране выгодно создать внутриполитический контекст подготовки к выборам президента. Соответственно, все, что будет происходить во внутренней политике, будет меряться вот этим большим масштабом», – пояснил Старовойтов.

«Проще говоря, вся эта ситуация – Covid с нежеланием договариваться с обществом, международная крайне напряженная на грани войны обстановка и контекст президентских выборов формирует такую картину, при которой каждый участник политического процесса должен определиться – на чьей он стороне. В такой ситуации вероятна резкая поляризация нашего общества, в том числе политического сообщества. Это одна из самых больших проблем. Такого рода поляризация всегда вредит, когда каждый должен ответить – за «красных» ты или за «белых», когда исчезают полутона и нюансы, и, соответственно, все происходит в формате присяги – ты за или против. Это тот контекст, который нужно учитывать, как гражданам нашей страны, так и политикам или тем, кто думает, что он занимается политикой в таких условиях», – уточнил Старовойтов.

В числе других рисков для России эксперт назвал концентрацию трудовых ресурсов в мегаполисах, а также проблемы малого и среднего бизнеса, который оказался на грани исчезновения. «Всеобщая цифровизация, пренебрежение интересами малого бизнеса – это тоже в рамках тех больших тенденций, которые я назвал. Вся экономика России определяется интересами общеизвестных больших корпораций. У нас построен такой госкапитализм, при котором мы видим, что каждый бизнесмен, например, ремесленник, решает для себя, что он либо работает с крупной корпорацией, либо не работает вообще. Тоже не очень хорошая тенденция, и она будет усиливаться в следующие годы», – сказал он.

«Есть еще ряд миграционных процессов, связанных с тем, что крупные города магнитом «высасывают» все мозги и все трудовые ресурсы из страны. Проще говоря, в Москву, в Питер, в Краснодар уезжает огромное количество людей. Есть ряд городов второго эшелона – Воронеж, например, Казань, Екатеринбург, куда едут из окрестных территорий. В целом такие центростремительные тенденции, конечно, делают страну безлюдной и неперспективной с точки зрения дальнейшего развития», – заключил Старовойтов.

Москва, Мария Соколова

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