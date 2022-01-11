Собянин ожидает резкий подъем заболеваемости коронавирусом в Москве

В Москве в ближайшие семь-десять дней ожидается значительный рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с новой инфекцией. По его словам, количество заразившихся омикрон-штаммом коронавируса быстро увеличивается.

«В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон», и это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска, и значит, что в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости», – цитирует Собянина ТАСС.

Столичный градоначальник считает, что Москва может столкнуться с более критической ситуацией с коронавирусом, чем в предыдущие волны заболеваемости. «Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости. Будем готовиться. Будем надеемся на лучшее, но готовиться к любому развитию события», – сказал Собянин.

Мэр Москвы также сообщил, что критического роста заболеваемости коронавирусом в Москве не наблюдалось во время новогодних праздников, госпитализации были на уровне 600-750 человек в сутки.

Москва традиционно находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 060 459 случаев заражения, из них 4 635 за последние сутки. Выздоровели 1 893 867 человек, умерли 37 533. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 396 598 человек. Коллективный иммунитет составляет 69,88%.

Москва, Светлана Антонова

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