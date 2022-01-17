«Это математика»: в МГУ выяснили, когда закончится пандемия Covid-19

Пандемия коронавируса закончится в начале 2023 года. Об этом заявил ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. По его словам, такое развитие событий возможно, исходя из математической модели, которую просчитали ученые университета.

«Есть модель его (коронавируса) распространения; мы взяли меры, которые принимаются и дали математический прогноз окончания (пандемии Covid-19). Начало 2023 года – это наш прогноз», – отметил ректор МГУ в эфире ОТР.

Профессор считает прогноз точным, даже при появлении новых мутаций вируса. «Уверен, так будет… Конечно, математическая модель – это не жизнь. Потому что просто есть условия, мы считаем, что, если они будут такими – то есть результат. Это математика, тут все строго», – констатировал он, заключив, что прогноз со всеми расчетами «находится на столе руководства страны».

Москва, Мария Соколова

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