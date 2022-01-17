«Эволюцию вирусов остановить невозможно»: Россия рискует надолго остаться перед инфекционной угрозой

Россия в условиях дефицита врачей-инфекционистов рискует постоянно оставаться перед вирусной угрозой. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, без создания специфических препаратов под каждый конкретный вирус, говорить о контроле над пандемией коронавируса нельзя.

«Вероятно, я фаталист, но после «Омикрона» будут другие вариации, потому что эволюцию вирусов остановить невозможно. Почему мы постоянно говорили о коллективном иммунитете, уровень которого менялся, 60, 80 (процентов)? Я даже полагаю, цифра может быть выше, – именно при таких параметрах отмечается переход в сезонную заболеваемость. И примером тому является циркулирующий сейчас Альфа-коронавирус, который вызывает диарею и респираторную инфекцию достаточно часто от 10 до 20 процентов, не вызывая пандемического распространения. Да, вспышечная заболеваемость есть, но в основном, это спорадические случаи. Это бесспорно, мечта», – отметил он.

При этом эпидемиолог обратил внимание, что для перехода коронавируса в сезонность необходимо создание соответствующих препаратов. «Самая большая мечта лично для меня – чтобы инфекция стала управляемой. А управляемой инфекция, помимо средств вакцинации, будь то препараты противовирусные, специфические, действующие не на группы РНК-вирусов, а действующие на конкретный коронавирус, – именно в этой ситуации мы можем говорить об управляемости инфекцией… Тогда цель будет близка к тому, что инфекция станет сезонной и управляемой», – подчеркнул Горелов.

Кроме того, эксперт отметил, что инфекционные заболевания остаются большой проблемой с точки зрения подготовки врачей. «Мы забыли об инфекционных заболеваниях, как о предмете преподавания в медицинских вузах. Мы закрыли кафедры, вдумайтесь, детских инфекций. А в мире в первые пять лет – это третья причина, отчего умирают дети. И основа вакцинопрофилактики закладывается на этой кафедре. А мы упразднили то, что было в советское время. Нам детские инфекции не страшны, мы их объединили с общими инфекциями. А врачам на послевузовской подготовке раз в пять лет дается пять часов на инфекционные болезни – полторы тысячи инфекционных заболеваний!» – констатировал эпидемиолог.

«Мы забыли о том, что природа – главный биотеррорист, и инфекционные угрозы возникают постоянно. Да, специализированная медицина важна, но мы оторвались от земли, от реальных угроз и, к сожалению, это начинается с базисного образования. Это моя беда, и достучаться куда-либо не представляется возможным», – заключил Горелов.

Москва, Мария Соколова

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